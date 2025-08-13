[기후는 말한다] 인천시, 올해 해양쓰레기 3669톤 수거

동영상 고정 취소

인천시가 올해 들어 지난 달까지 3천 669톤의 해양쓰레기를 수거했다고 밝혔습니다.



지난 3년간 수거한 해양쓰레기는 만 6천 톤에 이르며, 하반기에는 민간단체와 시민들도 참여하는 연안 정화 활동을 펼칠 계획입니다.



인천 앞바다에는 폐그물과 폐어구 뿐 아니라 여객선 승객들이 버린 쓰레기, 중국 연안에서 흘러 온 쓰레기 등이 섞여 있습니다.



