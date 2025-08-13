[기후는 말한다] 폭염에 프랑스 ‘에어컨 설치 가구’ 14%→25%

동영상 고정 취소

프랑스 환경·에너지관리청은 주거용 냉방 시스템을 갖춘 가구가 2016년 14%에서 2020년엔 25%로 늘었고, 프랑스인 4명 중 1명은 2년 내 에어컨 구매를 계획하고 있다고 밝혔습니다.



프랑스는 스페인, 이탈리아 등 이웃 국가들보다 에어컨 보급률이 낮은 수준이지만, 수년간 폭염이 잦아지며 사용이 크게 늘고 있습니다.



