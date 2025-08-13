수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비 [오후날씨 꿀팁]

동영상 고정 취소

이 시각 호우 경보가 내려진 서울 은평구는 시간당 100mm가 넘는 극한 호우가 쏟아지고 있습니다.



앞이 잘 보이지 않을 정도로 세찬 비가 내리고 있고 차량이 달릴 때마다 물보라를 일으키고 있습니다.



현재 서울과 인천, 경기 북부에는 호우 경보가 그 밖의 수도권과 강원 북부에 호우주의보가 발효 중입니다.



특보가 내려진 서울과 인천, 경기 북부를 중심으로 시간당 30~110mm 안팎의 폭우 구름대가 지나고 있습니다.



내일 오전까지 수도권을 중심으로 시간당 70mm 안팎의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 인천과 경기 북부에 200 이상, 서울 등 그 밖의 수도권에 50~150, 강원내륙에 150 이상입니다.



서해안과 중부 내륙에는 바람도 강하게 불겠습니다.



특히 인천과 전남 섬 지역에는 강풍주의보가 내려진 가운데 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 부는 곳이 있겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



