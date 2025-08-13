뉴스 12

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비 [오후날씨 꿀팁]

입력 2025.08.13 (12:26) 수정 2025.08.13 (13:26)

이 시각 호우 경보가 내려진 서울 은평구는 시간당 100mm가 넘는 극한 호우가 쏟아지고 있습니다.

앞이 잘 보이지 않을 정도로 세찬 비가 내리고 있고 차량이 달릴 때마다 물보라를 일으키고 있습니다.

현재 서울과 인천, 경기 북부에는 호우 경보가 그 밖의 수도권과 강원 북부에 호우주의보가 발효 중입니다.

특보가 내려진 서울과 인천, 경기 북부를 중심으로 시간당 30~110mm 안팎의 폭우 구름대가 지나고 있습니다.

내일 오전까지 수도권을 중심으로 시간당 70mm 안팎의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

예상되는 비의 양은 인천과 경기 북부에 200 이상, 서울 등 그 밖의 수도권에 50~150, 강원내륙에 150 이상입니다.

서해안과 중부 내륙에는 바람도 강하게 불겠습니다.

특히 인천과 전남 섬 지역에는 강풍주의보가 내려진 가운데 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 부는 곳이 있겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

공지·정정

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

