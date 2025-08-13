뉴스 12

중국, 첫 로봇 체육대회 앞두고 ‘맹훈련’

입력 2025.08.13 (12:43) 수정 2025.08.13 (12:52)

[앵커]

내일 베이징에서 개막하는 세계 첫 인간형 로봇 체육대회를 앞두고 참가 선수들이 막바지 훈련에 박차를 가하고 있습니다.

[리포트]

산둥성의 한 로봇 개발 업체.

100미터 장애물 달리기에 참가할 로봇이 맹훈련 중입니다.

자갈길과 계단, 외나무다리 등 열 개의 장애물을 스스로 인식하고 넘어야 합니다.

가장 어려운 구간은 15도 교차 경사로 넘기입니다.

[치자언/로봇 엔지니어 : "(경사면에서) 발목과 무릎이 동시에 작동해 균형을 유지하면서 교차 경사면을 넘어야 합니다."]

400미터 계주에 참가하는 로봇들도 훈련이 한창입니다.

실물 바통 없이, 두 주자가 몸체를 나란히 하는 순간을 바통 터치로 간주하는데요.

개발팀은 수백만 건의 데이터를 축적하며 로봇들이 가장 가까운 거리에서 충돌 없이 접촉할 수 있도록 훈련 중입니다.

[루나/로봇 엔지니어 : "속도가 빠른 상황에서는 로봇 조종자들 사이의 호흡과 정밀도가 중요합니다."]

장애물을 넘고, 이어달리기까지 하는 로봇들, 업계 관계자는 이번 대회가 단순한 기술 경연이 아닌 미래 로봇 기술 발전의 새로운 추진력이 될 것으로 전망했습니다.

