뉴스 12

프랑스, 하수도 막는 주범 ‘물티슈’

입력 2025.08.13 (12:44) 수정 2025.08.13 (12:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

중국, 첫 로봇 체육대회 앞두고 ‘맹훈련’

중국, 첫 로봇 체육대회 앞두고 ‘맹훈련’
K-팝 무한질주…‘케데헌’ 주제곡 빌보드 1위

K-팝 무한질주…‘케데헌’ 주제곡 빌보드 1위

다음
파리 외곽의 하수 처리장.

필터가 폐기물을 걸러내고 있습니다.

때로 펌프를 막는 거대한 천 뭉치처럼 보이는 이 폐기물, 바로 물티슙니다.

최근에는 무려 150kg의 물티슈 뭉치를 제거해 내기도 했습니다.

[올리비에 브라운/하수 처리장 소장 : "물티슈가 서로 엉겨 붙어 '뭉치'를 형성하고 하수도 망에 있는 다른 쓰레기들과 합쳐지게 되죠."]

시중에 판매되는 대부분의 물티슈엔 변기에 버리지 말라는 경고가 있지만, 이를 지키지 않는 소비자가 물티슈를 변기에 버린 결과입니다.

특히 물티슈가 분해되기까지는 석 달이 걸리는 반면, 하수 처리장까지 오는 데는 단 3일밖에 걸리지 않습니다.

물티슈가 일으키는 하수 환경 문제는 프랑스에 국한되지 않습니다.

2018년 런던에서는 130톤에 달하는 물티슈 뭉치가 하수관을 막기도 했습니다.

유럽 전역에서 하수관이 막힌 이유의 70%가 물티슈 때문이었고, 이를 해결하려는 데에 든 비용은 연간 20억 유로, 우리 돈 약 3조 원에 달하는 것으로 추정됩니다.

KBS 월드 뉴스입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 프랑스, 하수도 막는 주범 ‘물티슈’
    • 입력 2025-08-13 12:44:05
    • 수정2025-08-13 12:53:06
    뉴스 12
파리 외곽의 하수 처리장.

필터가 폐기물을 걸러내고 있습니다.

때로 펌프를 막는 거대한 천 뭉치처럼 보이는 이 폐기물, 바로 물티슙니다.

최근에는 무려 150kg의 물티슈 뭉치를 제거해 내기도 했습니다.

[올리비에 브라운/하수 처리장 소장 : "물티슈가 서로 엉겨 붙어 '뭉치'를 형성하고 하수도 망에 있는 다른 쓰레기들과 합쳐지게 되죠."]

시중에 판매되는 대부분의 물티슈엔 변기에 버리지 말라는 경고가 있지만, 이를 지키지 않는 소비자가 물티슈를 변기에 버린 결과입니다.

특히 물티슈가 분해되기까지는 석 달이 걸리는 반면, 하수 처리장까지 오는 데는 단 3일밖에 걸리지 않습니다.

물티슈가 일으키는 하수 환경 문제는 프랑스에 국한되지 않습니다.

2018년 런던에서는 130톤에 달하는 물티슈 뭉치가 하수관을 막기도 했습니다.

유럽 전역에서 하수관이 막힌 이유의 70%가 물티슈 때문이었고, 이를 해결하려는 데에 든 비용은 연간 20억 유로, 우리 돈 약 3조 원에 달하는 것으로 추정됩니다.

KBS 월드 뉴스입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교

수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교
또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
김건희 여사 구속에 “사필귀정” VS “폭거·만행”

김건희 여사 구속에 “사필귀정” VS “폭거·만행”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.