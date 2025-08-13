월드24

[맵 브리핑] 우크라 네오나치 깃발 등장…폴란드 공연장 아수라장

입력 2025.08.13 (15:17) 수정 2025.08.13 (15:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

유럽 곳곳 산불에 인명 피해 속출…그리스, EU에 SOS

유럽 곳곳 산불에 인명 피해 속출…그리스, EU에 SOS
[맵 브리핑] ‘테라 사태’ 권도형, 유죄 인정…향후 한국 이송 가능성

[맵 브리핑] ‘테라 사태’ 권도형, 유죄 인정…향후 한국 이송 가능성

다음
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 폴란드로 갑니다.

폴란드의 한 공연장에서 우크라이나 네오나치 깃발이 등장해 폭력 사태가 발생했습니다.

객석에 있던 관객들이 갑자기 뛰쳐 내려가고, 안전요원과 몸싸움도 벌입니다.

현지 시각 9일, 폴란드 바르샤바 국립경기장에서 폭력 사태가 일어났습니다.

6만 명 넘는 관객이 모인 가운데 벨라루스 래퍼의 공연이 시작되기 전, 관객들이 무대 근처로 뛰쳐나가 보안요원과 충돌한 겁니다.

일부 관객은 우크라이나 국기를 흔들거나, 2차 세계대전 당시 우크라이나 민족주의 무장 조직, UPA가 쓰던 네오나치 깃발을 펼치기도 했습니다.

UPA 일부 부대는 나치에 협력하고 1943년 폴란드인 약 10만 명이 희생된 '볼히니아 사건'에 가담했다는 의혹을 받습니다.

폴란드 우파 정치권은 우크라이나 청년이 남의 나라 공연장에서 문제를 일으켰다며 격분하고 있는데요.

UPA 깃발을 흔드는 모습이 소셜미디어에 공개된 우크라이나 인은 '러시아에 맞서 싸우는 모국을 지지하는 의미였다'며 사과했습니다 .

하지만 이번 사태로 약 백30명이 체포됐고, 폴란드 경찰은 배후나 책임자가 있는지 수사망을 좁혀가고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 우크라 네오나치 깃발 등장…폴란드 공연장 아수라장
    • 입력 2025-08-13 15:17:39
    • 수정2025-08-13 15:40:55
    월드24
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 폴란드로 갑니다.

폴란드의 한 공연장에서 우크라이나 네오나치 깃발이 등장해 폭력 사태가 발생했습니다.

객석에 있던 관객들이 갑자기 뛰쳐 내려가고, 안전요원과 몸싸움도 벌입니다.

현지 시각 9일, 폴란드 바르샤바 국립경기장에서 폭력 사태가 일어났습니다.

6만 명 넘는 관객이 모인 가운데 벨라루스 래퍼의 공연이 시작되기 전, 관객들이 무대 근처로 뛰쳐나가 보안요원과 충돌한 겁니다.

일부 관객은 우크라이나 국기를 흔들거나, 2차 세계대전 당시 우크라이나 민족주의 무장 조직, UPA가 쓰던 네오나치 깃발을 펼치기도 했습니다.

UPA 일부 부대는 나치에 협력하고 1943년 폴란드인 약 10만 명이 희생된 '볼히니아 사건'에 가담했다는 의혹을 받습니다.

폴란드 우파 정치권은 우크라이나 청년이 남의 나라 공연장에서 문제를 일으켰다며 격분하고 있는데요.

UPA 깃발을 흔드는 모습이 소셜미디어에 공개된 우크라이나 인은 '러시아에 맞서 싸우는 모국을 지지하는 의미였다'며 사과했습니다 .

하지만 이번 사태로 약 백30명이 체포됐고, 폴란드 경찰은 배후나 책임자가 있는지 수사망을 좁혀가고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.