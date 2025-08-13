월드24

[맵 브리핑] ‘테라 사태’ 권도형, 유죄 인정…향후 한국 이송 가능성

입력 2025.08.13 (15:19) 수정 2025.08.13 (15:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] 우크라 네오나치 깃발 등장…폴란드 공연장 아수라장

[맵 브리핑] 우크라 네오나치 깃발 등장…폴란드 공연장 아수라장
[맵 브리핑] 일본, 군사용 무인기 대량 구매 추진

[맵 브리핑] 일본, 군사용 무인기 대량 구매 추진

다음
다음은 미국 뉴욕으로 갑니다.

스테이블코인 '테라 USD' 발행과 관련한 사기 등 혐의로 미국에서 형사재판을 받는 권도형 테라폼랩스 설립자가 입장을 바꿔 유죄를 인정하고 형량을 낮추는 데 합의했습니다.

현지 시각 11일, 미국 뉴욕 남부 연방법원에서 열린 심리에서 권 씨는 사기 공모, 통신망을 이용한 사기 혐의에 대해 자신의 유죄를 인정했습니다.

유죄 인정으로 형량을 낮추는, 이른바 '플리 바겐' 합의로 검찰은 권씨에게서 천900만 달러, 우리 돈 약 263억 원과 다른 재산 일부를 환수하기로 했습니다.

권씨가 유죄를 인정한 사기 공모와 통신망을 이용한 사기죄 형량을 더하면 최대 25년형인데요.

검찰은 유죄 인정 합의에 따라 추가 기소 없이 권 씨에게 최대 12년 형을 구형하기로 했습니다.

또 최종 형량의 절반을 복역하고 플리 바겐 조건을 준수한 권씨가 한국행을 신청할 경우 형기의 나머지 절반은 한국에서 보낼 수 있습니다.

권씨 선고 공판은 오는 12월 11일 열릴 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] ‘테라 사태’ 권도형, 유죄 인정…향후 한국 이송 가능성
    • 입력 2025-08-13 15:19:04
    • 수정2025-08-13 15:26:11
    월드24
다음은 미국 뉴욕으로 갑니다.

스테이블코인 '테라 USD' 발행과 관련한 사기 등 혐의로 미국에서 형사재판을 받는 권도형 테라폼랩스 설립자가 입장을 바꿔 유죄를 인정하고 형량을 낮추는 데 합의했습니다.

현지 시각 11일, 미국 뉴욕 남부 연방법원에서 열린 심리에서 권 씨는 사기 공모, 통신망을 이용한 사기 혐의에 대해 자신의 유죄를 인정했습니다.

유죄 인정으로 형량을 낮추는, 이른바 '플리 바겐' 합의로 검찰은 권씨에게서 천900만 달러, 우리 돈 약 263억 원과 다른 재산 일부를 환수하기로 했습니다.

권씨가 유죄를 인정한 사기 공모와 통신망을 이용한 사기죄 형량을 더하면 최대 25년형인데요.

검찰은 유죄 인정 합의에 따라 추가 기소 없이 권 씨에게 최대 12년 형을 구형하기로 했습니다.

또 최종 형량의 절반을 복역하고 플리 바겐 조건을 준수한 권씨가 한국행을 신청할 경우 형기의 나머지 절반은 한국에서 보낼 수 있습니다.

권씨 선고 공판은 오는 12월 11일 열릴 예정입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.