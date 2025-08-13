[맵 브리핑] 일본, 군사용 무인기 대량 구매 추진

동영상 고정 취소

마지막 소식은 일본으로 갑니다.



일본 정부가 군사용 무인기, 드론의 대량 구매를 추진합니다.



일본 정부가 내년 4월부터 적용되는 2026년 회계연도 예산안에, 방위용 무인기 확보 비용 1,000억 엔, 우리 돈 약 9,350억 원 이상을 포함하는 방안을 조율 중이라고 교도통신이 보도했습니다.



일본 정부 고위 관계자는 질보다 양이 중요하다는 취지로, "우선 수적으로 우세를 확보하는 전략을 펼 것"이라고 밝혔습니다.



일본은 우크라이나가 러시아와 전쟁에서 사용한 것으로 알려진 튀르키예산 저가 무인기를 매입하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.



일본은 2025년 회계연도에도 해상 감시용 미국 무인기 MQ-9B 구매에 415억 엔을, 소형 공격형 무인기 도입에 32억 엔을 각각 지출할 계획입니다.



일본 방위성은 지난 4월 미래 전투 방법을 검토하는 조직을 만들었는데요.



향후 무인기를 육상·해상·항공 자위대에 배치해 공격, 정찰 능력을 강화할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!