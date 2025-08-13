영상K ‘3대 특검’ 수사

“5백만 당원 명부 달라는데, 특검 압수수색 응할 수 없다” [지금뉴스]

입력 2025.08.13 (15:32) 수정 2025.08.13 (15:33)

김건희 여사를 둘러싼 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 오늘(13일) 오전 국민의힘 여의도 중앙당사에 대한 압수수색에 나선 가운데, 국민의힘은 "정당 민주주의 역사에 유례없는 압수수색"이라며 강하게 반발했습니다.

곽규택 국민의힘 법률자문위원장은 당사에서 기자들과 만나 "제1야당의 전당대회가 한창 진행 중에 전격적인 당사 압수수색으로써 이재명 정부의 이춘석 게이트 또 조국 윤미향 사면 사태를 넘어가려는 술책으로 보인다"며 이같이 밝혔습니다.

또 "500만 당원 전체의 당원 명부를 달라고 하는 것은 과잉수사 금지 원칙에 명백히 반할 뿐만 아니라 500만 명 국민의 개인 정보를 침해하겠다는 위험한 발상"이라고 말했습니다. 이어 "압수수색 영장에 있는 범죄 사실과 당원 명부와의 관련성을 보더라도 정황 증거에 불과한 내용을 확인하겠다는 것으로 국민의힘 당원 전체를 범죄자 취급하려는 압수수색으로 보인다"고 했습니다.

곽 위원장은 "현재 당에서 압수수색의 정당성 등을 검토하고 있는 중이고 아직까지는 압수수색은 진행되지 않고 있다고 있다"고 전했습니다.

(영상편집: 임세정)

  • “5백만 당원 명부 달라는데, 특검 압수수색 응할 수 없다” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-13 15:32:43
    • 수정2025-08-13 15:33:35
    영상K
김건희 여사를 둘러싼 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 오늘(13일) 오전 국민의힘 여의도 중앙당사에 대한 압수수색에 나선 가운데, 국민의힘은 "정당 민주주의 역사에 유례없는 압수수색"이라며 강하게 반발했습니다.

곽규택 국민의힘 법률자문위원장은 당사에서 기자들과 만나 "제1야당의 전당대회가 한창 진행 중에 전격적인 당사 압수수색으로써 이재명 정부의 이춘석 게이트 또 조국 윤미향 사면 사태를 넘어가려는 술책으로 보인다"며 이같이 밝혔습니다.

또 "500만 당원 전체의 당원 명부를 달라고 하는 것은 과잉수사 금지 원칙에 명백히 반할 뿐만 아니라 500만 명 국민의 개인 정보를 침해하겠다는 위험한 발상"이라고 말했습니다. 이어 "압수수색 영장에 있는 범죄 사실과 당원 명부와의 관련성을 보더라도 정황 증거에 불과한 내용을 확인하겠다는 것으로 국민의힘 당원 전체를 범죄자 취급하려는 압수수색으로 보인다"고 했습니다.

곽 위원장은 "현재 당에서 압수수색의 정당성 등을 검토하고 있는 중이고 아직까지는 압수수색은 진행되지 않고 있다고 있다"고 전했습니다.

(영상편집: 임세정)
김세정
김세정 기자

공지·정정

