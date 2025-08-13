김건희 특검, 국민의힘 당사 압수수색…건진법사 18일 소환

김건희 여사를 둘러싼 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 오늘(13일) 국민의힘 여의도 중앙당사에 대한 압수수색에 나섰습니다.



김건희 특검팀은 오늘 언론 공지를 통해 "건진법사 등 청탁 의혹과 관련해, 국민의힘 당사에 대해 전산 자료 제출 협조 차원에서 압수수색영장을 집행하고 있다"고 밝혔습니다.



특검팀은 건진법사 전성배 씨와 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 국민의힘 당대표 선거에 개입하기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 한 의혹 등을 수사하고 있습니다.



또, 윤 씨가 권성동 국민의힘 의원에게 1억 원대 정치자금을 전달했다는 혐의에 대해서도 수사를 진행하고 있습니다.



이 외에도 국민의힘은 윤석열 전 대통령 부부가 '정치브로커' 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 무상으로 제공받고, 2022년 국회의원 보궐선거에 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹에도 연루돼 있습니다.



특검팀은 오늘 압수수색을 진행하는 한편, 오는 18일에는 건진법사 전성배 씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



