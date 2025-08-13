월드24

[월드플러스] ‘빙글빙글’ 대관람차…9m 높이에 매달린 여성 ‘아찔’

입력 2025.08.13 (15:38) 수정 2025.08.13 (15:45)

빙글빙글 돌아가는 대관람차, 그런데 한 여성이 그 가운데 하나에 매달려 있습니다.

땅에 닿는가 했지만, 다시 그대로 위로 올라가 버리고 마는데요.

잠시 뒤, 한 남성이 위로 올라가 여성의 팔을 잡고 그녀가 아래 관람차에 들어갈 수 있도록 돕습니다.

인도 차티스가르주에서 지난 10일 벌어진 일인데요.

인도 현지 언론들은 이 여성이 약 9m 높이에 매달려 있었다면서 목격자들은 관람차 안에 있던 여성이 갑작스럽게 균형을 잃고 미끄러졌다고 말했다고 전했습니다.

또 여성을 구하기 위해 나선 남성을 향한 칭찬이 이어지고 있다고 덧붙였습니다.

현지 당국은 해당 놀이기구의 안전 및 규정 준수에 대한 조사에 착수했습니다.

  • [월드플러스] ‘빙글빙글’ 대관람차…9m 높이에 매달린 여성 ‘아찔’
    • 입력 2025-08-13 15:38:11
    • 수정2025-08-13 15:45:04
    월드24
빙글빙글 돌아가는 대관람차, 그런데 한 여성이 그 가운데 하나에 매달려 있습니다.

땅에 닿는가 했지만, 다시 그대로 위로 올라가 버리고 마는데요.

잠시 뒤, 한 남성이 위로 올라가 여성의 팔을 잡고 그녀가 아래 관람차에 들어갈 수 있도록 돕습니다.

인도 차티스가르주에서 지난 10일 벌어진 일인데요.

인도 현지 언론들은 이 여성이 약 9m 높이에 매달려 있었다면서 목격자들은 관람차 안에 있던 여성이 갑작스럽게 균형을 잃고 미끄러졌다고 말했다고 전했습니다.

또 여성을 구하기 위해 나선 남성을 향한 칭찬이 이어지고 있다고 덧붙였습니다.

현지 당국은 해당 놀이기구의 안전 및 규정 준수에 대한 조사에 착수했습니다.
KBS
KBS

