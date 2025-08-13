월드24

[월드 플러스] 파리 개선문 ‘무명용사 불꽃’으로 담뱃불을?…프랑스 사회 ‘공분’

입력 2025.08.13 (15:36) 수정 2025.08.13 (15:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] 가정집 뚫은 ‘우주 로또’…지구보다 오래된 ‘45억 년 전 운석’

[월드 플러스] 가정집 뚫은 ‘우주 로또’…지구보다 오래된 ‘45억 년 전 운석’
[월드플러스] ‘빙글빙글’ 대관람차…9m 높이에 매달린 여성 ‘아찔’

[월드플러스] ‘빙글빙글’ 대관람차…9m 높이에 매달린 여성 ‘아찔’

다음
땅바닥에서 피어오르는 작은 불꽃 앞에 몸을 숙인 뒤 태연히 담뱃불을 붙이는 남성, 주변 사람들은 이 모습을 보고 어이없는 표정을 짓습니다.

그도 그럴 것이 이 불꽃은 프랑스 파리 개선문 아래 위치한 '무명용사의 묘'의 추모 불꽃인데요.

주변 관광객들에게 촬영된 이 모습은 소셜미디어를 통해 확산하면서 프랑스 전역에 공분을 불러일으켰는데요.

프랑스 정부 역시 역사적 상징을 훼손한 행위이자 국가에 대한 명백한 모욕이라며 공개 비판했고 보훈부 장관은 "파리 검찰에 사건을 접수하고 이 남성을 찾아내 본보기가 되도록 할 것"이라며 강력한 법적 조치를 예고했습니다.

결국 문제의 남성은 프랑스 당국에 체포됐고 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 파리 개선문 ‘무명용사 불꽃’으로 담뱃불을?…프랑스 사회 ‘공분’
    • 입력 2025-08-13 15:36:42
    • 수정2025-08-13 15:44:39
    월드24
땅바닥에서 피어오르는 작은 불꽃 앞에 몸을 숙인 뒤 태연히 담뱃불을 붙이는 남성, 주변 사람들은 이 모습을 보고 어이없는 표정을 짓습니다.

그도 그럴 것이 이 불꽃은 프랑스 파리 개선문 아래 위치한 '무명용사의 묘'의 추모 불꽃인데요.

주변 관광객들에게 촬영된 이 모습은 소셜미디어를 통해 확산하면서 프랑스 전역에 공분을 불러일으켰는데요.

프랑스 정부 역시 역사적 상징을 훼손한 행위이자 국가에 대한 명백한 모욕이라며 공개 비판했고 보훈부 장관은 "파리 검찰에 사건을 접수하고 이 남성을 찾아내 본보기가 되도록 할 것"이라며 강력한 법적 조치를 예고했습니다.

결국 문제의 남성은 프랑스 당국에 체포됐고 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.