이 대통령, 23일 방일…이시바 총리와 정상회담
입력 2025.08.13 (17:05) 수정 2025.08.13 (17:29)
이재명 대통령이 오는 24일 방미 순방길에 오르기에 앞서 23일 일본을 방문합니다.
대통령실은 오늘 "이 대통령이 23일부터 24일까지 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.
이어 "회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래지향적 협력의 발판을 공고히 하고 한일 그리고 한미일 공조 강화 방안은 물론 글로벌 이슈에 대해서도 허심탄회한 의견을 나눌 것"이라고 설명했습니다.
이 대통령, 23일 방일…이시바 총리와 정상회담
입력 2025-08-13 17:05:22
수정2025-08-13 17:29:20
- KBS의 기사 모음
