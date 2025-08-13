뉴스 5

교육부·여가부 장관 후보에 최교진·원민경 지명

입력 2025.08.13 (17:05) 수정 2025.08.13 (17:29)

이재명 대통령이 교육부와 여성가족부 장관 후보자로 최교진 세종특별자치시 교육감과 원민경 변호사를 각각 지명했습니다.

대통령실은 브리핑을 통해 "최 후보자는 중학교 교사부터 교육감까지 40여 년을 헌신한 교육 전문가로 지역균형 이해도가 높다"고 인선 이유를 설명했습니다.

이어 "원 후보자는 민변 여성인권위원장과 국회 성평등 자문위원 등을 거치며 여성과 사회적 약자 인권을 위해 활동해 온 법조인"이라고 소개했습니다.

이재명 대통령이 교육부와 여성가족부 장관 후보자로 최교진 세종특별자치시 교육감과 원민경 변호사를 각각 지명했습니다.

대통령실은 브리핑을 통해 "최 후보자는 중학교 교사부터 교육감까지 40여 년을 헌신한 교육 전문가로 지역균형 이해도가 높다"고 인선 이유를 설명했습니다.

이어 "원 후보자는 민변 여성인권위원장과 국회 성평등 자문위원 등을 거치며 여성과 사회적 약자 인권을 위해 활동해 온 법조인"이라고 소개했습니다.
KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

