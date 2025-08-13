뉴스 5

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

입력 2025.08.13 (17:07) 수정 2025.08.13 (17:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

교육부·여가부 장관 후보에 최교진·원민경 지명

교육부·여가부 장관 후보에 최교진·원민경 지명
“김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”

“김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”

다음
[앵커]

김건희 여사에 대한 구속영장이 어젯밤 발부됐습니다.

김 여사는 현재 서울남부구치소에 수감됐는데, 특검은 내일 김 여사에 대한 조사를 진행한다는 방침입니다.

사회부 취재기자 연결합니다.

정해주 기자, 김 여사는 서울남부구치소에 수감됐나요?

[기자]

네, 법원은 어젯밤 '증거를 인멸할 염려가 있다'며 김건희 여사에 대한 구속영장을 발부했습니다.

증거 인멸 우려를 강조한 특검의 논리가 설득력을 얻은 겁니다.

구속영장심사를 마치고 서울남부구치소에서 대기하던 김 여사는 그대로 정식 수용됐습니다.

오늘 오전에는 신체검사와 환복, 머그샷 촬영 등의 입소 절차를 밟아 수용동으로 옮겨진 것으로 전해집니다.

김 여사의 수용자 번호는 4398번으로 알려졌습니다.

김 여사가 구속되면서 윤석열 전 대통령 부부는 헌정사상 최초로 동시에 구속된 전직 대통령 부부가 됐습니다.

특검팀은 내일 김 여사를 구속 후 첫 소환해 관련 의혹 등을 조사할 방침입니다.

[앵커]

김건희 특검이 '관저 이전 특혜 의혹'에 주력하며 바로 수사 확대에 나섰죠?

[기자]

네, 김건희 특검은 오늘 오전 '관저 이전 특혜 의혹'이 제기된 인테리어 업체 21그램에 대한 강제수사에 나섰습니다.

또, 부실 감사 의혹을 받는 감사원에 대해서도 압수수색에 착수했습니다.

특검팀은 "21그램 등 관련 회사와 관련자 주거지 등에 대해 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다"고 밝혔습니다.

21그램은 윤석열 정부 초기인 2022년, 서울 한남동 대통령 관저 관련 공사를 경쟁 없이 수의 계약으로 맡아 진행했는데, 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠를 후원하는 등 관련됐다는 점이 알려지면서 '특혜 의혹'이 불거진 바 있습니다.

특검팀은 또, 건진법사 청탁 의혹과 관련해 국민의힘 여의도당사에 수사관들을 보내 압수수색에 착수했습니다.

지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
    • 입력 2025-08-13 17:07:16
    • 수정2025-08-13 17:41:42
    뉴스 5
[앵커]

김건희 여사에 대한 구속영장이 어젯밤 발부됐습니다.

김 여사는 현재 서울남부구치소에 수감됐는데, 특검은 내일 김 여사에 대한 조사를 진행한다는 방침입니다.

사회부 취재기자 연결합니다.

정해주 기자, 김 여사는 서울남부구치소에 수감됐나요?

[기자]

네, 법원은 어젯밤 '증거를 인멸할 염려가 있다'며 김건희 여사에 대한 구속영장을 발부했습니다.

증거 인멸 우려를 강조한 특검의 논리가 설득력을 얻은 겁니다.

구속영장심사를 마치고 서울남부구치소에서 대기하던 김 여사는 그대로 정식 수용됐습니다.

오늘 오전에는 신체검사와 환복, 머그샷 촬영 등의 입소 절차를 밟아 수용동으로 옮겨진 것으로 전해집니다.

김 여사의 수용자 번호는 4398번으로 알려졌습니다.

김 여사가 구속되면서 윤석열 전 대통령 부부는 헌정사상 최초로 동시에 구속된 전직 대통령 부부가 됐습니다.

특검팀은 내일 김 여사를 구속 후 첫 소환해 관련 의혹 등을 조사할 방침입니다.

[앵커]

김건희 특검이 '관저 이전 특혜 의혹'에 주력하며 바로 수사 확대에 나섰죠?

[기자]

네, 김건희 특검은 오늘 오전 '관저 이전 특혜 의혹'이 제기된 인테리어 업체 21그램에 대한 강제수사에 나섰습니다.

또, 부실 감사 의혹을 받는 감사원에 대해서도 압수수색에 착수했습니다.

특검팀은 "21그램 등 관련 회사와 관련자 주거지 등에 대해 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다"고 밝혔습니다.

21그램은 윤석열 정부 초기인 2022년, 서울 한남동 대통령 관저 관련 공사를 경쟁 없이 수의 계약으로 맡아 진행했는데, 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠를 후원하는 등 관련됐다는 점이 알려지면서 '특혜 의혹'이 불거진 바 있습니다.

특검팀은 또, 건진법사 청탁 의혹과 관련해 국민의힘 여의도당사에 수사관들을 보내 압수수색에 착수했습니다.

지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.
정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.