민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 “공정 수사해야”

김건희 여사 구속에 더불어민주당은 사필귀정이라며 특검의 철저한 진상규명을 당부했습니다.



국민의힘은 공정한 수사를 바란다는 원론적 입장 외에 관련 언급을 자제했습니다.



특검의 당사 압수수색엔 야당 탄압이라며 반발했습니다.



이예린 기자가 보도합니다.



[리포트]



더불어민주당은 김건희 여사 구속에 대해 사필귀정이자 국가 정상화를 알리는 신호탄이라고 환영했습니다.



헌정사 최초로 전직 대통령 부부가 구속된 건 역사의 큰 오점이 될 거라며, 국정농단과 부정부패 의혹에 대한 특검의 엄정 수사를 당부했습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : "특검은 이번 구속을 발판 삼아서 은폐되어 온 진실을 끝까지 규명해 역사적 책무를 완수해 주기 바랍니다."]



반면 국민의힘은 당 차원의 공식 입장을 내지 않은 채, 공정한 수사를 당부하는 원론적 입장만 밝혔습니다.



당권 주자들의 반응은 엇갈렸는데 김문수, 장동혁 당대표 후보는 유례없는 폭거라고 비판했고 조경태, 안철수 후보는 정의 실현, 윤 전 대통령 부부와의 절연을 강조했습니다.



오늘 전당대회 대전 합동연설회를 앞두고 김건희 특검이 당사 압수수색에 나선데 대해선 야당 탄압 정치보복이라며 강하게 반발했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "유례가 없고 천인공노할 야당 탄압입니다. 야당 전당대회를 방해하는 일명 '용팔이 사건' 같은 깡패짓을 자행한 것입니다."]



압수수색 대상에 당원 명부도 포함된 거로 알려지자 국민의힘은 개인정보 침탈이라며 법적, 정치적 대응 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 이예린입니다.



