뉴스 7

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비

입력 2025.08.13 (19:09) 수정 2025.08.13 (19:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 “공정 수사해야”

민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 “공정 수사해야”
수도권 호우특보…이 시각 중랑천

수도권 호우특보…이 시각 중랑천

다음
[앵커]

밤새 수도권 등 중부지방을 중심으로 시간당 70mm에 이르는 강한 비가 내리겠습니다.

자세한 비 상황과 전망을 재난방송스튜디오 연결해 알아보겠습니다.

신방실 기자, 지금은 어느 지역에 비가 많이 오고 있나요?

[기자]

레이더 영상을 보면 서해상에서 띠모양의 비구름이 발달해 수도권으로 밀려들고 있습니다.

인천에 이어 서울과 경기 북부에 시간당 40mm의 폭우가 쏟아지고 있습니다.

슈퍼컴 강수 예측을 보면 수도권엔 내일 새벽까지 시간당 70mm에 이르는 강한 비가 내리겠습니다.

강원 영서와 충청 북부에도 시간당 30에서 50mm의 비가 예상됩니다.

오늘 누적 강수량, 붉게 보이는 수도권 곳곳에서 최대 200mm를 넘었는데요.

폭우 피해를 복구할 틈도 없이, 오늘 밤 또다시 강한 비가 예보돼 주의가 필요합니다.

[앵커]

오늘 수도권에 기록적인 폭우가 쏟아졌죠. 앞으로 비가 얼마나 더 올까요?

[기자]

오늘 오전 레이더 영상입니다.

검은색으로 보이는 매우 강한 비구름대가 수도권으로 유입됐습니다.

시간당 강수량, 인천 옹진군에 149.2mm를 최고로, 서울과 고양, 김포에서 100mm가 넘었습니다.

특히 옹진군의 오늘 폭우는 열흘 전 전남 함평을 넘어서, 올 들어 내린 비 중 가장 강한 비로 기록됐습니다.

극한 호우를 몰고 온 건 저기압을 동반한 정체전선이 중부지방으로 북상했기 때문입니다.

타이완 부근의 11호 태풍 '버들'에서 뜨거운 수증기까지 몰려와 정체전선 상의 비구름을 폭발적으로 키웠습니다.

밤새 정체전선이 더 북상하면서 내일까지 수도권에 최대 200mm, 강원 영서에도 최대 150mm가 넘는 많은 비가 추가로 예보됐습니다.

이번 비는 오늘 밤사이가 고비입니다.

산사태와 침수 피해 없도록 철저한 대비가 필요합니다.

지금까지 재난방송 스튜디오에서 전해드렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
    • 입력 2025-08-13 19:09:11
    • 수정2025-08-13 19:47:24
    뉴스 7
[앵커]

밤새 수도권 등 중부지방을 중심으로 시간당 70mm에 이르는 강한 비가 내리겠습니다.

자세한 비 상황과 전망을 재난방송스튜디오 연결해 알아보겠습니다.

신방실 기자, 지금은 어느 지역에 비가 많이 오고 있나요?

[기자]

레이더 영상을 보면 서해상에서 띠모양의 비구름이 발달해 수도권으로 밀려들고 있습니다.

인천에 이어 서울과 경기 북부에 시간당 40mm의 폭우가 쏟아지고 있습니다.

슈퍼컴 강수 예측을 보면 수도권엔 내일 새벽까지 시간당 70mm에 이르는 강한 비가 내리겠습니다.

강원 영서와 충청 북부에도 시간당 30에서 50mm의 비가 예상됩니다.

오늘 누적 강수량, 붉게 보이는 수도권 곳곳에서 최대 200mm를 넘었는데요.

폭우 피해를 복구할 틈도 없이, 오늘 밤 또다시 강한 비가 예보돼 주의가 필요합니다.

[앵커]

오늘 수도권에 기록적인 폭우가 쏟아졌죠. 앞으로 비가 얼마나 더 올까요?

[기자]

오늘 오전 레이더 영상입니다.

검은색으로 보이는 매우 강한 비구름대가 수도권으로 유입됐습니다.

시간당 강수량, 인천 옹진군에 149.2mm를 최고로, 서울과 고양, 김포에서 100mm가 넘었습니다.

특히 옹진군의 오늘 폭우는 열흘 전 전남 함평을 넘어서, 올 들어 내린 비 중 가장 강한 비로 기록됐습니다.

극한 호우를 몰고 온 건 저기압을 동반한 정체전선이 중부지방으로 북상했기 때문입니다.

타이완 부근의 11호 태풍 '버들'에서 뜨거운 수증기까지 몰려와 정체전선 상의 비구름을 폭발적으로 키웠습니다.

밤새 정체전선이 더 북상하면서 내일까지 수도권에 최대 200mm, 강원 영서에도 최대 150mm가 넘는 많은 비가 추가로 예보됐습니다.

이번 비는 오늘 밤사이가 고비입니다.

산사태와 침수 피해 없도록 철저한 대비가 필요합니다.

지금까지 재난방송 스튜디오에서 전해드렸습니다.
신방실
신방실 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.