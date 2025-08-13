뉴스7(청주) 이재명 정부

“모두 잘사는 균형 성장”…국정 과제, 충북 영향은?

입력 2025.08.13 (19:09) 수정 2025.08.13 (19:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 충북 헤드라인]

[뉴스7 충북 헤드라인]
국정 과제 반영된 충북 핵심 현안은?

국정 과제 반영된 충북 핵심 현안은?

다음
[앵커]

정부가 앞으로 5년 동안 중점 추진할 국정 운영 계획을 발표했습니다.

비수도권과 수도권의 고른 성장을 위한 균형 발전이 중요한 과제로 제시됐는데요.

충북은 어떤 영향을 받게 되는지, 어떤 과제를 안게 됐는지, 먼저 송국회 기자가 보도합니다.

[리포트]

정부가 5년 간의 국정 운영 추진 과제 123가지를 공개했습니다.

수도권 일극 체제에서 벗어나 전국이 고루 발전하도록 하는 지방 거점 형태의 국가 균형 발전 기조가 핵심 가운데 하나로 꼽힙니다.

충청권 등 5개 초광역권과 3개 특별자치도, 이른바 '5극 3특' 중심의 발전 전략과 정부 지원 방안을 구체화했습니다.

[박수현/국가균형성장 특별위원장 : "지역마다 첨단 산업을 일으키고, 일자리를 만들어 낼 것입니다. 어느 지역에서나 고르게 교육·문화·복지 혜택을 누릴 수 있도록 할 것입니다."]

'5극 3특' 중심의 국가 균형 성장이 5대 국정 목표에 반영되면서 충청광역연합의 역할이 매우 중요해졌습니다.

이를 뒷받침할 14가지 세부 실행 전략도 제시됐습니다.

초광역 단위의 핵심 성장 산업 선정과 지원, 중소 도시 육성, 거점 지방 국립대를 중심으로 한 서울대 10개 만들기 등입니다.

무엇보다 세종시 행정수도 완성이 포함돼, 충북이 충청광역연합의 주변부로 전락하지 않도록 주도적인 입지를 구축하는 게 중요한 과제가 됐습니다.

[김영환/충청북도지사 : "'중부내륙을 강화해야 한다'는 새로운 균형 발전 이론을 제시하고 있기 때문에 대전과 충남의 통합 논의도 지켜봐야 하고, 많은 지난한 시간과 많은 논의가 필요한 일입니다."]

이재명 정부가 1호 국정 과제로 '개헌'을 내건 데 대해 지방 정부 권한 확대 등 지방 분권에 더 힘이 실릴 거란 기대감도 큽니다.

[이시종/대한민국헌정회 헌법개정위원·전 충청북도지사 : "분권형 권력 구조 개헌의 핵심은 지역 대표 상원제를 도입해서 개헌하는 겁니다. (이를 통해) 지방의 목소리를 대변하는 역할을 해서…."]

2차 공공기관 이전도 국정 과제에 포함돼 계획대로 추진될 전망입니다.

수도권 공공기관 150여 곳이 이전 대상으로 꼽히는 가운데, 충청북도는 한국공항공사 등 31곳을 유치하기로 하고 전담팀 구성에 나섰습니다.

다만 충북 안에서도 진천·음성 혁신도시와 비혁신도시 간 유치 경쟁이 벌써 치열한 만큼 갈등 해결이 과제로 꼽힙니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:강사완/그래픽:박소현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “모두 잘사는 균형 성장”…국정 과제, 충북 영향은?
    • 입력 2025-08-13 19:09:26
    • 수정2025-08-13 19:14:02
    뉴스7(청주)
[앵커]

정부가 앞으로 5년 동안 중점 추진할 국정 운영 계획을 발표했습니다.

비수도권과 수도권의 고른 성장을 위한 균형 발전이 중요한 과제로 제시됐는데요.

충북은 어떤 영향을 받게 되는지, 어떤 과제를 안게 됐는지, 먼저 송국회 기자가 보도합니다.

[리포트]

정부가 5년 간의 국정 운영 추진 과제 123가지를 공개했습니다.

수도권 일극 체제에서 벗어나 전국이 고루 발전하도록 하는 지방 거점 형태의 국가 균형 발전 기조가 핵심 가운데 하나로 꼽힙니다.

충청권 등 5개 초광역권과 3개 특별자치도, 이른바 '5극 3특' 중심의 발전 전략과 정부 지원 방안을 구체화했습니다.

[박수현/국가균형성장 특별위원장 : "지역마다 첨단 산업을 일으키고, 일자리를 만들어 낼 것입니다. 어느 지역에서나 고르게 교육·문화·복지 혜택을 누릴 수 있도록 할 것입니다."]

'5극 3특' 중심의 국가 균형 성장이 5대 국정 목표에 반영되면서 충청광역연합의 역할이 매우 중요해졌습니다.

이를 뒷받침할 14가지 세부 실행 전략도 제시됐습니다.

초광역 단위의 핵심 성장 산업 선정과 지원, 중소 도시 육성, 거점 지방 국립대를 중심으로 한 서울대 10개 만들기 등입니다.

무엇보다 세종시 행정수도 완성이 포함돼, 충북이 충청광역연합의 주변부로 전락하지 않도록 주도적인 입지를 구축하는 게 중요한 과제가 됐습니다.

[김영환/충청북도지사 : "'중부내륙을 강화해야 한다'는 새로운 균형 발전 이론을 제시하고 있기 때문에 대전과 충남의 통합 논의도 지켜봐야 하고, 많은 지난한 시간과 많은 논의가 필요한 일입니다."]

이재명 정부가 1호 국정 과제로 '개헌'을 내건 데 대해 지방 정부 권한 확대 등 지방 분권에 더 힘이 실릴 거란 기대감도 큽니다.

[이시종/대한민국헌정회 헌법개정위원·전 충청북도지사 : "분권형 권력 구조 개헌의 핵심은 지역 대표 상원제를 도입해서 개헌하는 겁니다. (이를 통해) 지방의 목소리를 대변하는 역할을 해서…."]

2차 공공기관 이전도 국정 과제에 포함돼 계획대로 추진될 전망입니다.

수도권 공공기관 150여 곳이 이전 대상으로 꼽히는 가운데, 충청북도는 한국공항공사 등 31곳을 유치하기로 하고 전담팀 구성에 나섰습니다.

다만 충북 안에서도 진천·음성 혁신도시와 비혁신도시 간 유치 경쟁이 벌써 치열한 만큼 갈등 해결이 과제로 꼽힙니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:강사완/그래픽:박소현
송국회
송국회 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함

국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함
[이슈K] ‘이재명 정부 국정과제’ 전북 발전 내용은?

[이슈K] ‘이재명 정부 국정과제’ 전북 발전 내용은?
국정과제에 행정수도 완성만 포함…구체적 방안은 미정

국정과제에 행정수도 완성만 포함…구체적 방안은 미정
방미 전 한일정상회담부터…셔틀외교 복원

방미 전 한일정상회담부터…셔틀외교 복원

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.