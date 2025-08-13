교육부·여가부 장관 후보에 최교진·원민경 지명

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 교육부와 여성가족부 장관 후보자로 최교진 세종특별자치시 교육감과 원민경 변호사를 각각 지명했습니다.



대통령실은 브리핑을 통해 "최교진 후보자는 중학교 교사부터 교육감까지 40여 년을 헌신한 교육 전문가로 지역균형 이해도가 높다"고 인선 이유를 설명했습니다.



원민경 후보자에 대해선, 민변 여성인권위원장과 국회 성평등 자문위원 등을 거치며 여성과 사회적 약자 인권을 위해 활동해 온 법조인"이라고 소개했습니다.



