뉴스 7 이재명 정부

방미 전 한일정상회담부터…셔틀외교 복원

입력 2025.08.13 (19:15) 수정 2025.08.13 (19:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해
교육부·여가부 장관 후보에 최교진·원민경 지명

교육부·여가부 장관 후보에 최교진·원민경 지명

다음
[앵커]

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 오는 23일 도쿄에서 만나 한일 정상회담을 갖습니다.

한미 정상회담에 앞서 일본을 먼저 방문하는 건데, 셔틀 외교 복원과 함께 한미일 공조 강화 방안을 사전 논의한다는 데 의미가 있습니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

한미 정상회담에 앞서 이재명 대통령이 일본을 먼저 방문하는 계획이 성사됐습니다.

대통령실은 이 대통령이 23일 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담과 만찬을 진행한다고 밝혔습니다.

두 정상은 여러 차례 '셔틀 외교' 복원 의지를 밝혔는데, 이 대통령의 방문이 물꼬를 틀 거로 보입니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "지난 6월 셔틀외교를 조속히 재개하기로 합의한 바 있습니다. 이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적인 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지기를."]

일정이 발표되면서 회담 의제에도 관심이 모입니다.

한미일 안보 협력과 북핵 대응 공조 등이 주요 의제로 꼽힙니다.

후쿠시마 오염수 방류와 수산물 수입 규제 문제 같은 민감한 사안이 다뤄질지도 관심입니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "정상회담 의제가 아직 정해져 있는 것은 아닙니다만. 우리 국민의 건강적인 이익이 가장 큰 관심사이기 때문에."]

과거사 문제의 경우 경제와 안보 협력 강화와 별개로 원칙적 대응을 한다는 기조가 이어질 거로 보입니다.

최근 양국이 모두 미국과 관세 협상을 마무리한 가운데 달라진 통상 환경에 공조할 수 있는 방안도 모색될 수 있습니다.

이 대통령이 한미 정상회담에 앞서 이례적으로 일본을 먼저 찾는 건, 트럼프 대통령에게 한미일 공조 의지를 보여주기 위해서란 해석도 나옵니다.

중국 견제 측면에서 한미일 안보 협력의 중요성을 강조하고 있는 미국에 분명한 메시지를 보이는 전략적 포석이란 겁니다.

한편 이 대통령의 방일, 방미 일정이 확정됨에 따라 기존에 검토됐던 대미, 대일 특사단 파견은 추진하지 않습니다.

KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:김대범

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 방미 전 한일정상회담부터…셔틀외교 복원
    • 입력 2025-08-13 19:15:52
    • 수정2025-08-13 19:45:49
    뉴스 7
[앵커]

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 오는 23일 도쿄에서 만나 한일 정상회담을 갖습니다.

한미 정상회담에 앞서 일본을 먼저 방문하는 건데, 셔틀 외교 복원과 함께 한미일 공조 강화 방안을 사전 논의한다는 데 의미가 있습니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

한미 정상회담에 앞서 이재명 대통령이 일본을 먼저 방문하는 계획이 성사됐습니다.

대통령실은 이 대통령이 23일 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담과 만찬을 진행한다고 밝혔습니다.

두 정상은 여러 차례 '셔틀 외교' 복원 의지를 밝혔는데, 이 대통령의 방문이 물꼬를 틀 거로 보입니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "지난 6월 셔틀외교를 조속히 재개하기로 합의한 바 있습니다. 이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적인 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지기를."]

일정이 발표되면서 회담 의제에도 관심이 모입니다.

한미일 안보 협력과 북핵 대응 공조 등이 주요 의제로 꼽힙니다.

후쿠시마 오염수 방류와 수산물 수입 규제 문제 같은 민감한 사안이 다뤄질지도 관심입니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "정상회담 의제가 아직 정해져 있는 것은 아닙니다만. 우리 국민의 건강적인 이익이 가장 큰 관심사이기 때문에."]

과거사 문제의 경우 경제와 안보 협력 강화와 별개로 원칙적 대응을 한다는 기조가 이어질 거로 보입니다.

최근 양국이 모두 미국과 관세 협상을 마무리한 가운데 달라진 통상 환경에 공조할 수 있는 방안도 모색될 수 있습니다.

이 대통령이 한미 정상회담에 앞서 이례적으로 일본을 먼저 찾는 건, 트럼프 대통령에게 한미일 공조 의지를 보여주기 위해서란 해석도 나옵니다.

중국 견제 측면에서 한미일 안보 협력의 중요성을 강조하고 있는 미국에 분명한 메시지를 보이는 전략적 포석이란 겁니다.

한편 이 대통령의 방일, 방미 일정이 확정됨에 따라 기존에 검토됐던 대미, 대일 특사단 파견은 추진하지 않습니다.

KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:김대범
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함

국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함
[이슈K] ‘이재명 정부 국정과제’ 전북 발전 내용은?

[이슈K] ‘이재명 정부 국정과제’ 전북 발전 내용은?
국정과제에 행정수도 완성만 포함…구체적 방안은 미정

국정과제에 행정수도 완성만 포함…구체적 방안은 미정
“모두 잘사는 균형 성장”…국정 과제, 충북 영향은?

“모두 잘사는 균형 성장”…국정 과제, 충북 영향은?

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.