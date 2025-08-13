‘강원도 통합방위협의회’ 열려…18일부터 ‘을지연습’
입력 2025.08.13 (19:23) 수정 2025.08.13 (19:47)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도는 오늘(13일) 도청에서 '2025년 3분기 강원도 통합방위협의회'를 개최했습니다.
이 자리에서 참석자들은 북한의 국지 도발 상황을 가정한 비상 대응 체계를 점검하고, 신규 위원 위촉 등을 심사했습니다.
올해 '을지 연습'은 이달(8월) 18일부터 21일까지 실시됩니다.
이 자리에서 참석자들은 북한의 국지 도발 상황을 가정한 비상 대응 체계를 점검하고, 신규 위원 위촉 등을 심사했습니다.
올해 '을지 연습'은 이달(8월) 18일부터 21일까지 실시됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘강원도 통합방위협의회’ 열려…18일부터 ‘을지연습’
-
- 입력 2025-08-13 19:23:21
- 수정2025-08-13 19:47:11
강원도는 오늘(13일) 도청에서 '2025년 3분기 강원도 통합방위협의회'를 개최했습니다.
이 자리에서 참석자들은 북한의 국지 도발 상황을 가정한 비상 대응 체계를 점검하고, 신규 위원 위촉 등을 심사했습니다.
올해 '을지 연습'은 이달(8월) 18일부터 21일까지 실시됩니다.
이 자리에서 참석자들은 북한의 국지 도발 상황을 가정한 비상 대응 체계를 점검하고, 신규 위원 위촉 등을 심사했습니다.
올해 '을지 연습'은 이달(8월) 18일부터 21일까지 실시됩니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.