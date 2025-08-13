‘강원도 통합방위협의회’ 열려…18일부터 ‘을지연습’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도는 오늘(13일) 도청에서 '2025년 3분기 강원도 통합방위협의회'를 개최했습니다.



이 자리에서 참석자들은 북한의 국지 도발 상황을 가정한 비상 대응 체계를 점검하고, 신규 위원 위촉 등을 심사했습니다.



올해 '을지 연습'은 이달(8월) 18일부터 21일까지 실시됩니다.



