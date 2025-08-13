뉴스7(춘천)

강원대, ‘RISE 사업단’ 발대식 개최

입력 2025.08.13 (19:23) 수정 2025.08.13 (19:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘강원도 통합방위협의회’ 열려…18일부터 ‘을지연습’

‘강원도 통합방위협의회’ 열려…18일부터 ‘을지연습’
통합 강원대 발전위 출범…중장기 발전 계획 수립

통합 강원대 발전위 출범…중장기 발전 계획 수립

다음
강원대학교는 오늘(13일) 춘천캠퍼스에서 'RISE(라이즈) 사업단' 발대식을 개최했습니다.

라이즈 사업은 지역과 대학이 동반 성장할 수 있도록 지원하는 교육부 사업입니다.

강원도와 시군, 도내 16개 대학은 전략 산업 육성과 정주형 인재 양성 등을 목표로 각각 세부 사업을 추진하고 있습니다.

강원권 라이즈 사업에는 앞으로 5년 동안 4,500억 원이 투입됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 강원대, ‘RISE 사업단’ 발대식 개최
    • 입력 2025-08-13 19:23:44
    • 수정2025-08-13 19:44:11
    뉴스7(춘천)
강원대학교는 오늘(13일) 춘천캠퍼스에서 'RISE(라이즈) 사업단' 발대식을 개최했습니다.

라이즈 사업은 지역과 대학이 동반 성장할 수 있도록 지원하는 교육부 사업입니다.

강원도와 시군, 도내 16개 대학은 전략 산업 육성과 정주형 인재 양성 등을 목표로 각각 세부 사업을 추진하고 있습니다.

강원권 라이즈 사업에는 앞으로 5년 동안 4,500억 원이 투입됩니다.
하초희
하초희 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.