화천 파로호 보트 전복…80대 선주 실종

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘(13일) 오전 11시쯤, 화천군 화천읍 동촌리 파로호 간이 선착장 인근에서 보트가 전복돼 있다는 신고가 119에 접수됐습니다.



경찰과 소방당국은 선주인 84살 선 모 씨를 찾기 위한 수색 작업을 벌였지만, 선 씨를 발견하지 못했습니다.



강원소도방본부는 내일(14일) 아침 다시 수색에 나설 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!