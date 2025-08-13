화천 파로호 보트 전복…80대 선주 실종
입력 2025.08.13 (19:25)
오늘(13일) 오전 11시쯤, 화천군 화천읍 동촌리 파로호 간이 선착장 인근에서 보트가 전복돼 있다는 신고가 119에 접수됐습니다.
경찰과 소방당국은 선주인 84살 선 모 씨를 찾기 위한 수색 작업을 벌였지만, 선 씨를 발견하지 못했습니다.
강원소도방본부는 내일(14일) 아침 다시 수색에 나설 예정입니다.
