인제, 여름 축제장에 82,000명 방문
입력 2025.08.13 (19:25) 수정 2025.08.13 (19:46)
인제군은 올 여름, 인제 소양호 일대에서 열린 인제여름축제에 82,000명이 다녀간 것으로 집계했습니다.
이에 따라 축제 기간, 티켓과 농특산물 판매로 2억 6,000만 원의 수익을 기록했다고 밝혔습니다.
특히, 체험료의 50%를 인제사랑상품권으로 돌려줘, 지역 상권 활성화에도 기여했다고 덧붙였습니다.
입력 2025-08-13 19:25:44
수정2025-08-13 19:46:38
