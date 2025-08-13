인제, 여름 축제장에 82,000명 방문

동영상 고정 취소

인제군은 올 여름, 인제 소양호 일대에서 열린 인제여름축제에 82,000명이 다녀간 것으로 집계했습니다.



이에 따라 축제 기간, 티켓과 농특산물 판매로 2억 6,000만 원의 수익을 기록했다고 밝혔습니다.



특히, 체험료의 50%를 인제사랑상품권으로 돌려줘, 지역 상권 활성화에도 기여했다고 덧붙였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!