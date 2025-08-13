[집중인터뷰] 문양목 지사, 120년 만에 고국 품으로

동영상 고정 취소

[앵커]



1905년 미국으로 건너가 대동보국회를 조직하고 대한인국민회 총회장으로 활동했던, 항일 독립운동가 우운 문양목 지사의 유해가 120년 만에 고국의 품으로 돌아왔습니다.



이번 봉환은 그 의미가 남다른 만큼 지역사회와 시민들의 관심도 큰데요.



오늘은 (사)우운문양목선생기념사업회 이수연 상임이사 모시고, 이번 유해 봉환의 의미에 대해 이야기 나눠보겠습니다.



어서 오세요.



광복80주년을 맞는 을사년에 드디어 고국의 품으로 돌아왔습니다.



이번 유해 봉환이 갖는 역사적·사회적 의미는 무엇이라고 보십니까?



[앵커]



유해 봉환까지 쉽지 않은 과정이었을 것 같은데요.



봉환 추진 과정에서 가장 어려웠던 점과 특별히 기억에 남는 순간이 있다면 무엇입니까?



[앵커]



우운 문양목 지사는 미국에서 대동보국회를 조직하고 대한인국민회 총회장으로 활동하는 등 독립운동에 헌신하셨습니다.



그분의 생애와 정신 중 오늘날 우리가 가장 주목해야 할 점은 무엇이라고 보십니까?



[앵커]



이번 유해 봉환에 지역 사회와 시민들이 적극 참여하고 있는데요.



이런 움직임이 어떤 사회적 메시지를 준다고 보십니까?



[앵커]



이번 봉환 이후에 기념사업회 차원에서 계획하고 있는 추가 사업이나 활동이 있다면 무엇입니까?



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!