홍천강 수중보~북방면 송학정교 산책로 개통
입력 2025.08.13 (19:26) 수정 2025.08.13 (19:46)
홍천군은 홍천강 수중보와 북방면 송학 정교를 연결하는 산책로를 내일(14일) 개통합니다.
이 산책로의 길이는 583미터, 폭은 2미텁니다.
산책로 조성엔 사업비 25억 원이 투입됐습니다.
이 길은 홍천 터미널 건너편 수중보부터 북방면 무궁화 테마파크까지 이어집니다.
이어, 다음 달(9월)까지 경관조명공사도 진행합니다.
