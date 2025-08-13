홍천강 수중보~북방면 송학정교 산책로 개통

동영상 고정 취소

홍천군은 홍천강 수중보와 북방면 송학 정교를 연결하는 산책로를 내일(14일) 개통합니다.



이 산책로의 길이는 583미터, 폭은 2미텁니다.



산책로 조성엔 사업비 25억 원이 투입됐습니다.



이 길은 홍천 터미널 건너편 수중보부터 북방면 무궁화 테마파크까지 이어집니다.



이어, 다음 달(9월)까지 경관조명공사도 진행합니다.



