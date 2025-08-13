양구, ‘버드나무 예술창고’ 준공…내년 정식 운영

동영상 고정 취소

양구군은 양구읍 상리에 '버드나무 예술창고'를 만들었습니다.



이곳은 전시실과 공연장, 세미나실을 갖춘 복합문화예술공간입니다.



연면적 1,500제곱미터 규몹니다.



이 '예술창고'는 곡물 보관 창고 다섯 동을 개조해 만들었습니다.



양구군은 올해 말까지 시범 운영을 해 본 뒤, 내년부터 정식으로 지역 예술가와 주민들에게 예술창고를 개방할 계획입니다.



