[여기는 원주] 원주, 올해 상반기 정부 공모 29개 사업 선정 외

동영상 고정 취소

원주시는 올해 상반기 정부 공모 29개 사업에 선정돼, 240억 원을 확보했다고 밝혔습니다.



주요 사업은 미래 청정 사업 챌린지 센터 구축과 전통시장 활성화, 바이오헬스 지역센터 2단계 사업 등입니다.



특히, 부론일반산업단지에 조성되는 '미래센터'는 한강수계기금 94억 원으로 반도체, 드론 산업과 관련돼 있다고 설명했습니다.



횡성산림조합, 횡성군에 천만 원 기부



횡성군산림조합은 오늘(13일), 횡성군에 기부금 1,000만 원을 전달했습니다.



이번 기부는 '횡성사랑 십시일반운동'의 하나로 이뤄졌습니다.



기부금은 저소득 취약계층 생계비 지원, 고독사 예방을 위한 건강음료 배달 사업 등에 쓰일 예정입니다.



영월, 청년 창업 ‘비즈니스 스쿨’ 참가자 모집



영월군이 오늘(13일)부터 21일까지 청년 예비 창업가의 역량 강화를 위한 교육과정, '비즈니스 스쿨' 참가자를 모집합니다.



대상은 18살부터 45살 사이 지역 주민과 영월로 이주할 계획이 있는 예비 창업가 등입니다.



교육은 이달(8월) 26일부터 9월 17일까지 인공지능 활용 제안서 작성 방법, 지역 특화 사업 개발 등에 대해 이뤄집니다.



교육 수료생에게는 청년 창업 지원 사업 참여시 가산점도 줍니다.



평창 에코랜드 개장…카페·광장 갖춰



평창군은 오늘(13일) 평창읍 노람들 일원에 조성한 평창에코랜드 개장식을 열었습니다.



이 자리에는 평창 주민단체 회원 등 60여 명이 참석해 사업 경과를 듣고 시설을 돌아봤습니다.



에코랜드는 14,000㎡ 터에 2층 규모 카페 건물과 광장, 미로 분수 등을 갖췄습니다.



사업비는 90여 억 원이 들었습니다.



평창군은 이곳을 관광과 연계한 농특산물 장터 등으로 활용할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!