[여기는 강릉] 북강릉케이블카 ‘등대꼬댕이공원∼영진항’ 구간 확정 외

강릉시가 추진 중인 이른바 '북강릉케이블카' 노선안이 주문진읍 등대꼬댕이공원에서 영진항까지 약 3.3킬로미터 규모로 확정됐습니다.



강릉시는 소돌항에서 영진항을 잇는 4.8킬로미터 구간을 당초 검토했지만, 주민설명회 등에서 생활권 침해 문제 등이 제기돼 구간 축소를 결정했다고 밝혔습니다.



강릉시는 이르면 이달(8월) 말 민간 제안사업 공모를 진행하고, 이후 인허가 등 행정절차를 추진할 계획입니다.



해군 1함대 ‘강원함’에서 광복절 ‘타임캡슐’ 봉입식



강원동부보훈지청과 해군 1함대가 광복절인 오는 15일, 선체번호가 '815'인 호위함 '강원함'에서 '광복 100주년을 향한 항해' 타임캡슐을 봉입합니다.



이번 봉입식에서는 임무 때 사용한 태극기와 해군기, 광복 80주년 독립선언서가 봉입되고, 독립선언서 낭독과 독립군가 공연도 이어집니다.



강원함 장병들은 또 최근 동해 해상에서 대형 '광복군 서명 태극기' 퍼포먼스도 펼쳤습니다.



봉입한 타임캡슐은 광복 100주년을 맞는 2045년 개봉됩니다.



고성, 토성면 천진리 일대 공영주차장 신규 조성



고성군 토성면 천진리 일대에 공영주차장이 조성됩니다.



고성군은 이달(8월) 말까지 사업비 2천8백만 원을 들여 옛 토성면 행정복지센터 유휴 용지에 차량 46대를 수용할 수 있는 공영주차장을 조성한다고 밝혔습니다.



공영주차장은 이달(8월) 말 준공과 동시에 운영을 시작할 예정입니다.



강릉서 국립오페레단·국립발레단 공연 이어져



강릉에서 국립오페라단과 국립발레단 공연이 잇따라 펼쳐집니다.



오는 15일과 16일 강릉아트센터에서는 국립오페라단이 마련한 음악극인 오페레타 '박쥐'가 무대에 오릅니다.



또, 오는 11월에는 국립발레단의 '지젤' 공연이 이어질 예정입니다.



이번 공연은 정부의 국립예술단체 지역 공연 사업에 강릉아트센터가 선정돼 성사됐습니다.



