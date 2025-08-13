뉴스 7

우키시마호 침몰 80주기…조사는 여전히 ‘걸음마’

입력 2025.08.13 (19:35) 수정 2025.08.13 (19:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

프랑스, 하수도 막는 주범 ‘물티슈’

프랑스, 하수도 막는 주범 ‘물티슈’
윤동주 곁에는 그가 있었다…‘저항시인의 동반자’

윤동주 곁에는 그가 있었다…‘저항시인의 동반자’

다음
[앵커]

광복 직후 일본에서 강제징용 피해자들을 태우고 부산항으로 향하다 폭침한 우키시마호.

올해로 사고 80주기를 맞았지만, 아직까지도 정확한 피해 규모조차 확인되지 않고 있습니다.

정부가 일본 정부로부터 받은 자료들을 분석해 올해 말까지 정확한 승선자 규모를 파악하겠다고 공언했습니다.

정연욱 기자입니다.

[리포트]

일제로부터 해방된지 일주일이 지난 1945년 8월 22일.

강제징용 피해자들을 태운 우키시마호가 일본 아오모리현에서 출항한 날입니다.

설레는 귀향의 꿈을 안고 부산항으로 향했던 선박은 출항 이틀 만에 교토 앞바다에서 돌연 폭발해 침몰했습니다.

당시 엄마 손을 붙잡고 아버지를 기다리던 3살 아이가 팔순을 훌쩍 넘기도록, 배가 왜 폭발했는지조차 밝혀지지 않았습니다.

[서정욱/우키시마호 희생자 유가족 : "남의 나라에 가서 전쟁에 끌려가서 전쟁을 하다가 해방이 돼서 고국으로 가는 기쁨을 갖고 승선했을텐데..."]

1950년 일본 정부가 공식 발표한 승선자는 3천735명.

이 가운데 조선인 524명이 숨진 것으로 추정했지만, 정확한 신상 정보를 밝힐 자료는 존재하지 않는 것으로 알려졌습니다.

하지만 지난해 승선자 명부가 담긴 자료들이 남아 있는 것으로 확인됐고, 외교부가 세 차례에 걸쳐 75건의 자료를 일본 정부로부터 받아냈습니다.

4개월 간의 분석 끝에 만8천301명의 승선자를 확인했지만, 정확한 승선 명단은 아직도 확정하지 못했습니다.

[심규선/일제강제동원피해자지원재단 이사장 : "창씨개명된 이 분들이 과연 한국인들의 어떤 이름하고 일대일로 대응되느냐. 이것을 찾는 작업도 앞으로 대단히 큰 문제다."]

정부는 올해 말이 돼야 정확한 승선자 규모를 확인할 수 있다고 밝혔습니다.

광복 80주년을 맞을 때까지도, 귀환하지 못한 이름들입니다.

KBS 뉴스 정연욱입니다.

촬영기자:송상엽 장준영/영상편집:고응용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 우키시마호 침몰 80주기…조사는 여전히 ‘걸음마’
    • 입력 2025-08-13 19:35:14
    • 수정2025-08-13 19:46:00
    뉴스 7
[앵커]

광복 직후 일본에서 강제징용 피해자들을 태우고 부산항으로 향하다 폭침한 우키시마호.

올해로 사고 80주기를 맞았지만, 아직까지도 정확한 피해 규모조차 확인되지 않고 있습니다.

정부가 일본 정부로부터 받은 자료들을 분석해 올해 말까지 정확한 승선자 규모를 파악하겠다고 공언했습니다.

정연욱 기자입니다.

[리포트]

일제로부터 해방된지 일주일이 지난 1945년 8월 22일.

강제징용 피해자들을 태운 우키시마호가 일본 아오모리현에서 출항한 날입니다.

설레는 귀향의 꿈을 안고 부산항으로 향했던 선박은 출항 이틀 만에 교토 앞바다에서 돌연 폭발해 침몰했습니다.

당시 엄마 손을 붙잡고 아버지를 기다리던 3살 아이가 팔순을 훌쩍 넘기도록, 배가 왜 폭발했는지조차 밝혀지지 않았습니다.

[서정욱/우키시마호 희생자 유가족 : "남의 나라에 가서 전쟁에 끌려가서 전쟁을 하다가 해방이 돼서 고국으로 가는 기쁨을 갖고 승선했을텐데..."]

1950년 일본 정부가 공식 발표한 승선자는 3천735명.

이 가운데 조선인 524명이 숨진 것으로 추정했지만, 정확한 신상 정보를 밝힐 자료는 존재하지 않는 것으로 알려졌습니다.

하지만 지난해 승선자 명부가 담긴 자료들이 남아 있는 것으로 확인됐고, 외교부가 세 차례에 걸쳐 75건의 자료를 일본 정부로부터 받아냈습니다.

4개월 간의 분석 끝에 만8천301명의 승선자를 확인했지만, 정확한 승선 명단은 아직도 확정하지 못했습니다.

[심규선/일제강제동원피해자지원재단 이사장 : "창씨개명된 이 분들이 과연 한국인들의 어떤 이름하고 일대일로 대응되느냐. 이것을 찾는 작업도 앞으로 대단히 큰 문제다."]

정부는 올해 말이 돼야 정확한 승선자 규모를 확인할 수 있다고 밝혔습니다.

광복 80주년을 맞을 때까지도, 귀환하지 못한 이름들입니다.

KBS 뉴스 정연욱입니다.

촬영기자:송상엽 장준영/영상편집:고응용
정연욱
정연욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.