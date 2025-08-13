윤동주 곁에는 그가 있었다…‘저항시인의 동반자’

동영상 고정 취소

올해는 광복 80주년이자, 저항시인 윤동주 서거 80주기입니다.



암울했던 일제강점기, 윤동주에게는 그의 찬란한 작품들이 세상에 나오기 까지 함께 식민의 고통을 나눴던 동반자가 있었는데, 바로 동생, 윤일주 시인입니다.



잘 알려지지 않았던 형제 시인의 애환이 창작 뮤지컬로 조명됐습니다.



김상협 기자입니다.



["어젯밤 꿈에 우리 만났기에 이렇게 그리워서 연필을 든다."]



형에 대한 그리움으로 채운 아우의 편지.



["시는 아픈 세상을 어루만지는 손, 시는 짙은 어둠을 밝혀주는 등불."]



나라 잃은 고통 속에서 시의 의미를 고민했던 형, 윤동주.



["별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지!"]



그에게 고민을 나누던 동생 윤일주는 고향 같은 존재였고, 일제강점기 굴곡의 역사를 살아내며 시에 저항정신을 담을 수 있었던 버팀목이었습니다.



[윤상원/연출가 : "그 의미가 너무 깊고, 그 시대가 일제강점기였기에 시를 사랑하는 사람의 마음이 어땠을까…."]



식민의 고통을 함께 나눈 형제애는 저항시인 윤동주의 시로 태어났습니다.



[박영수/윤동주 역 : "윤동주 시인은 그 이후의 세상을 더 많이 바라봤던 것 같아요. 독립이 되고 난 이후, 그리고 그런 것들에 대한 준비를 하기 위해서는 문학인으로서 그런 준비를…."]



윤동주의 처음이자 마지막이 된 '하늘과 바람과 별과 시'의 원래 제목은 '병원', 아픈 사람이 많은 세상을 시로 치유하고 싶다는 윤동주 형제의 꿈이었습니다.



[윤상원/연출가 : "윤동주 시인의 뜻이 민들레 홀씨처럼 퍼져서 시집으로, 작품으로, 그리고 현대 우리에게 어떤 메시지가 전달되고 뿌리 내린 것 같은…."]



KBS 뉴스 김상협입니다.



