[퇴근길 날씨] 수도권 집중호우…내일까지 200mm 이상 폭우

입력 2025.08.13 (19:39)

퇴근길부터 다시 강한 비가 쏟아지고 있습니다.

현재, 경기 남부와 충남 북부에 시간당 50mm의 폭우가 쏟아지고 있습니다.

내일 새벽까지 중부지방에 집중호우가 예상됩니다.

서울과 경기 북부, 강원 북부, 충남 북부에 호우 경보가 내려졌습니다. 호우 경보가 발효 중입니다.

인천은 바람도 강해 강풍 주의보도 내려져 있습니다.

내일까지 수도권에 많게는 200mm 이상, 강원과 충남 북부에 150mm 이상의 큰 비가 예상됩니다.

남부지방은 내일 하늘이 맑게 드러나겠지만 가끔 소나기가 내리겠습니다.

중부지방도 오후에는 잠시 비가 그치겠습니다.

내일 아침 서울과 전주 26도로 오늘보다 높겠습니다.

한낮에 서울 28도, 대구 34도로 오늘보다 기온이 오르겠습니다.

남해안과 제주 해안은 높은 너울에 유의하셔야겠습니다.

수도권과 강원도는 광복절 오전까지 비가 내리겠고 이후로는 대체로 하늘이 맑겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터

