[안전지킴이 119브리핑] 여름 휴가철 캠핑·차박 안전사고 예방법은?

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

여름 휴가철, 캠핑·차박 인구가 늘면서 각종 안전사고가 잇따르고 있습니다.



휴가철 야외활동 중 자주 발생하는 사고 유형과 예방법을 '119 브리핑'에서 살펴봅니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!