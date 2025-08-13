[포착! 현장7] 영월 ‘수요응답형 버스’ 본격 운행
입력 2025.08.13 (19:34) 수정 2025.08.13 (19:49)
영월에서 교통 소외지역 주민들의 이동 편의를 위해 부르면 오는 버스인 '수요응답형 버스'가 운행되고 있습니다.
이용 방법과 주민들의 반응을 '포착현장7'에서 살펴봤습니다.
영월에서 교통 소외지역 주민들의 이동 편의를 위해 부르면 오는 버스인 '수요응답형 버스'가 운행되고 있습니다.
이용 방법과 주민들의 반응을 '포착현장7'에서 살펴봤습니다.
