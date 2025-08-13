뉴스7(울산)

7월 울산 실업자 1만 천 명…12년 만에 최저

입력 2025.08.13 (19:45) 수정 2025.08.13 (20:00)

지난달 울산의 실업자 수가 12년 만에 가장 적었습니다.

동남지방통계청에 따르면 지난달 울산의 실업자는 만 천 명으로 지난해 7월에 비해 만 2천 명이 줄었습니다.

이는 실업자 8천 명을 기록한 2013년 6월 이후 가장 적은 것입니다.

지난달 울산의 취업자는 58만 5천 명으로 1년 전보다 만 천 명이 늘었습니다.

  7월 울산 실업자 1만 천 명…12년 만에 최저
    • 입력 2025-08-13 19:45:43
    • 수정2025-08-13 20:00:59
    뉴스7(울산)
