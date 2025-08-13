“취약 노동자 보호”…울산 근로자이음센터 개소

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

노동법 사각지대에 놓인 비정규직 등의 권익을 보호하는 근로자이음센터가 울산에도 문을 열었습니다.



근로자이음센터는 노동자들에게 법률 상담과 분쟁예방서비스 등을 제공하는 기관으로, 울산에선 자동차와 조선 등 주요 업종 종사자들에게 맞춤형 프로그램을 제공할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!