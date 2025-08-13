KBS 라디오 특집…‘열일곱 살 서국정의 일기’

동영상 고정 취소

광복 80주년을 맞아 KBS 전주방송총국이 제작한 라디오 다큐멘터리 5부작 '열일곱 살 소녀 서국정의 일기, 일구사사(1944)'가 절찬리에 방송 중입니다.



1944년부터 이듬해까지 일제 강점기, 당시 학교에서 사상 통제와 병영화 교육, 강제 학생 노동의 실상 등을 여고생 서국정의 일기를 통해 생생히 담았습니다.



이번 다큐는 지난 11일부터 매일 오전 8시 반 KBS 제1라디오를 통해 1,2,3부가 송촐됐고, 내일(14)과 모레, 4부와 5부가 차례로 방송됩니다.



