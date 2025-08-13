민주평통 사무처장에 방용승 공동대표 지명
입력 2025.08.13 (19:47) 수정 2025.08.13 (20:08)
이재명 대통령이 민주평화통일자문회의 사무처장에 방용승 전북겨레하나 공동대표를 지명했습니다.
대통령실은 오랜 기간 통일 운동을 해온 시민사회 활동가로서 통일에 대한 국민적 합의를 다시 만들 적임자라고 설명했습니다.
방 신임 사무처장은 '더민주전국혁신회의' 공동 상임대표를 지냈고, 19대 총선에서는 전주덕진 지역구에 당시 통합진보당 후보로 출마한 바 있습니다.
이재명 대통령이 민주평화통일자문회의 사무처장에 방용승 전북겨레하나 공동대표를 지명했습니다.
