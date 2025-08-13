민주평통 사무처장에 방용승 공동대표 지명

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 민주평화통일자문회의 사무처장에 방용승 전북겨레하나 공동대표를 지명했습니다.



대통령실은 오랜 기간 통일 운동을 해온 시민사회 활동가로서 통일에 대한 국민적 합의를 다시 만들 적임자라고 설명했습니다.



방 신임 사무처장은 '더민주전국혁신회의' 공동 상임대표를 지냈고, 19대 총선에서는 전주덕진 지역구에 당시 통합진보당 후보로 출마한 바 있습니다.



