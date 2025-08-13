뉴스7(광주)

[날씨] 광주·전남 다시 전 지역 폭염특보…내륙 소나기

입력 2025.08.13 (19:49) 수정 2025.08.13 (20:02)

강한 비구름이 수도권과 강원 지역에 머물고 있고요,

광주와 전남 지역은 폭우 대신 다시 폭염이 찾아왔습니다.

현재 전 지역에 폭염주의보가 발효 중인 가운데, 당분간 체감온도가 33도 안팎으로 무더운 날씨가 이어지겠습니다.

오늘 맑은 하늘이 드러난 곳도 있지만, 완전히 비가 그친 상황은 아닙니다.

비구름이 추가로 유입되면서 오늘 저녁까지 5~40mm의 비가 더 내리는 곳이 있겠고요,

내일 오후 내륙 지역에는 소나기가 내리겠습니다.

다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.

내일은 가끔 구름 많겠고, 아침 기온 오늘과 비슷하거나 1도~3도가량 높겠습니다.

한낮 기온은 광주와 나주 34도로 매우 덥겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 32도, 곡성 34도로 오늘보다 1도~3도가량 높겠습니다.

목포의 한낮 기온 32도, 영암과 장흥 34도로 평년 기온을 최대 4도가량 웃돌겠습니다.

풍랑주의보가 발효 중인 서해남부 먼바다는 오늘 밤까지 물결이 최고 3.5m로 높다가 내일은 비교적 잔잔해지겠습니다.

당분간 대체로 맑고, 33도 안팎의 무더위가 이어지겠습니다.

날씨였습니다.

공지·정정

