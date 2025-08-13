[간추린 단신] “광주 북구 상습 침수 해결 ‘저영향개발’ 필요” 외

동영상 고정 취소

광주 북구 신안교 일대의 상습 침수 문제를 해결하기 위해서는 지형을 최대한 보존하는 이른바 '저영향개발'이 필요하다는 주장이 나왔습니다.



주진걸 동신대 토목환경공학과 교수는 광주시의회와 광주녹색환경지원센터가 개최한 토론회에서 이 같이 강조하고, 우수저류시설 확충과 함께 친환경적인 물순환 도시가 조성돼야 한다고 설명했습니다.



주 교수는 저영향개발 기법으로 빗물저금통 보급과 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하는 소형 침투도랑 설치 등을 제시했습니다.



금호타이어 광주공장 해체 시작…합동감식 예정



대형 화재 피해를 입은 금호타이어 광주공장의 해체 작업이 시작됐습니다.



금호타이어 측은 광주 광산구가 어제(12일) 해체계획서를 승인하면서 해체 작업에 들어갔고, 현장 감식을 미뤄왔던 경찰과 소방당국도 조만간 발화지점인 정련 공정 동에서 화재 합동 감식을 시작할 예정입니다.



지난 5월 17일 금호타이어 광주공장 2공장의 정련공정동에서 불이 나 2공장 절반 이상을 태우고 꺼졌습니다.



교육시민단체 “채용비리 유죄, 교육감 책임져야”



광주교육시민연대는 기자회견을 열고, 광주시교육청 감사관 채용 비리와 관련해 전 인사팀장이 유죄 판결을 받은 사건은 공정성과 청렴성을 흔든 중대 비리라며 이정선 교육감이 책임지라고 주장했습니다.



광주 지역 38개 시민사회단체도 기자회견을 열고 시교육청 인사 전반에 대한 철저한 수사를 촉구했습니다.



이정선 교육감은 감사관 채용 비리 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 검찰 수사를 받고 있습니다.



광주 도심 차량 4대 추돌사고…8명 경상



오늘(13일) 오후 2시 45분쯤 광주 북구청 앞 사거리에서 택시 한 대가 앞서가던 승용차를 들이받았습니다.



사고 충격으로 승용차와 택시가 신고 대기 중인 차량들을 잇따라 들이받는 등 차량 4대가 추돌했고 차에 타고 있던 운전자와 동승자 등 8명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 운전자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



