[날씨] 전북 무더위 속 내륙 5~40mm 소나기…다시 폭염주의보

오늘도 하늘빛이 흐립니다.



현재 동부내륙을 중심으로 비가 내리고 있는데요,



오늘 저녁까지 5-40mm의 강수량이 예상됩니다.



내일 오후에는 내륙 곳곳에 소나기가 지나겠고요,



일부 지역에서는 돌풍과 벼락을 동반하겠습니다.



안전사고에 유의하기 바랍니다.



높은 습도에 여전히 후텁지근합니다.



폭염주의보도 오늘 다시 내려졌습니다.



내일 전주의 한낮 기온은 34도가 예상됩니다.



잦은 비 소식에 체감온도는 이보다 더 높겠고요,



당분간 강한 햇볕도 내리쬐겠습니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일은 가끔 구름 많다가 오후부터 소나기가 지나겠습니다,



내일 부안과 고창의 아침 기온은 25도에서 출발해 한낮 기온은 33도가 예상됩니다.



동부권은 진안이 23도, 장수가 21도에서 출발해 한낮 기온은 31도가 예상됩니다.



오늘 서해남부 해상에는 풍랑주의보가 발효되었고요,



내일 전북 해상의 물결은 1.5m, 서해남부 먼바다는 3.5m까지 일겠습니다.



당분간 대기 불안정으로 무더위 속 소나기 소식이 잦겠습니다.



날씨였습니다.



