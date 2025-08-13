‘일제 잔재’ 전주 약령시 창립비, 박물관으로 이전
입력 2025.08.13 (19:52)
친일 인사들이 건립에 참여해 논란이 있었던 전주 약령시 창립비를, 전주시 다가동에서 전주역사박물관 야외 전시관으로 옮깁니다.
전주 약령시는 한약재를 유통·판매하는 전통시장으로, 대구·원주와 함께 조선시대 3대 약령시 중 하나로 손꼽혀 왔습니다.
하지만, 창립비에 3.1운동을 반대하는 전북자성회의 전주지부장과 조선총독부 중추원 참의를 역임한 박기순 등 친일 인사의 이름이 새겨져 있어 일제 잔재라는 지적을 받아왔습니다.
친일 인사들이 건립에 참여해 논란이 있었던 전주 약령시 창립비를, 전주시 다가동에서 전주역사박물관 야외 전시관으로 옮깁니다.
