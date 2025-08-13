[간추린 단신] 엄태영 국민의힘 도당위원장 “비상계엄·부정선거 옹호자 정신차려야” 외

동영상 고정 취소

엄태영 국민의힘 충북도당 위원장이 12.3 계엄 사태 등으로 국민을 실망시킨 점에 대해 철저한 자기반성과 성찰을 촉구했습니다.



엄 위원장은 오늘 대전에서 열린 충청·호남권 합동연설회에서 "아직도 12.3 계엄을 옹호하거나 부정선거와 음모론을 주장하는 사람들은 정신을 차려야 한다"면서 "철저한 반성과 성찰 위에서만 화합과 단결을 도모할 수 있다"고 말했습니다.



한편, 국민의힘은 오는 22일, 새 지도부 선출을 위한 전당대회를 청주 오스코에서 열 예정입니다.



충북도의회, 중국 헤이룽장성 교류 방문



충청북도의회 대표단이 내일까지 3박 4일동안 중국 헤이룽장성을 방문해 우호 교류를 이어가고 있습니다.



충북도의회는 중국 대표단과 바이오와 반도체, 이차전지 등 지역 주력 산업 협력 방안을 논의하고, 다음 달 개막할 영동세계국악엑스포와 제천국제한방천연물산업엑스포를 홍보하고 있습니다.



도의회와 중국 헤이룽장성은 2001년 우호 협정한 뒤 2년마다 상호 방문해 교류하고 있습니다.



충북 경찰, 광복절 전후 이륜차 폭주 단속



충청북도경찰청이 광복절을 맞아 내일부터 사흘 동안 오토바이 등 이륜차 폭주를 집중 단속합니다.



경찰은 폭주 예상 지점에 인력 90여 명을 투입해 신호 위반, 중앙선 침범 등을 단속할 계획입니다.



충북경찰청은 앞서 현충일 전후에도 폭주 단속으로 87건을 적발했습니다.



충북 학교 밖 청소년 대입 설명회



학교 밖 청소년을 위한 대학 입시 설명회가 오늘 청주에서 열렸습니다.



충북청소년종합진흥원이 마련한 이번 행사는 한국전문대학교육협의회의 학교 밖 청소년을 위한 특별 전형과 진학 전략, 맞춤형 입시 정보 제공 등으로 진행됐습니다.



충북의 학교 밖 청소년은 누구나 지역 청소년지원센터 13곳에서 진학 관련 상담 등을 무료로 받을 수 있습니다.



영동군, 시설 공사 1,400건 하자 검사



영동군이 안전 사고 예방을 위해 다음 달 5일까지 각종 시설 공사 하자 여부를 검사합니다.



대상은 영동군이 발주한 시설 공사 가운데 준공 검사를 통과한 지 1년 이상 10년 이하인 1,400여 건입니다.



영동군은 구조물 결함이나 균열, 누수 여부 등을 살핀 뒤 이상이 있으면 즉시 조치하도록 하고, 보수 공사를 하지 않으면 하자 보수 보증금으로 강제 집행할 계획입니다.



