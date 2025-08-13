[날씨] 충북 비 내일까지 이어져…남부 폭염특보

동영상 고정 취소

지금 충북 지역에서는 비가 소강상태를 보이는 곳이 많은데요.



비는 내일까지 이어지는 가운데 특히 내일 새벽에 북부 지역을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠습니다.



앞으로 중·북부 지역에는 30에서 80mm가량의 비가 더 오겠고, 남부 지역은 5에서 40mm 정도로 예상됩니다.



비는 돌풍과 벼락을 동반하며 내리겠습니다.



유의하시기를 바랍니다.



옥천과 영동에는 또다시 폭염주의보가 내려졌습니다.



일부 지역에는 열대야도 이어지겠는데요.



계속되는 더위에 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 증평 25도, 제천은 23도로 출발합니다.



한낮 기온은 청주 31도, 충주와 보은 30도, 제천은 28도가 예상됩니다.



광복절 연휴에는 별다른 비 소식 없이 하늘에 구름이 많은 가운데 무더위가 기승을 부리겠습니다.



날씨였습니다.



