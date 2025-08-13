뉴스7(청주)

[날씨] 충북 비 내일까지 이어져…남부 폭염특보

입력 2025.08.13 (20:15) 수정 2025.08.13 (20:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[간추린 단신] 엄태영 국민의힘 도당위원장 “비상계엄·부정선거 옹호자 정신차려야” 외

[간추린 단신] 엄태영 국민의힘 도당위원장 “비상계엄·부정선거 옹호자 정신차려야” 외
[뉴스7 충북 클로징]

[뉴스7 충북 클로징]

다음
지금 충북 지역에서는 비가 소강상태를 보이는 곳이 많은데요.

비는 내일까지 이어지는 가운데 특히 내일 새벽에 북부 지역을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠습니다.

앞으로 중·북부 지역에는 30에서 80mm가량의 비가 더 오겠고, 남부 지역은 5에서 40mm 정도로 예상됩니다.

비는 돌풍과 벼락을 동반하며 내리겠습니다.

유의하시기를 바랍니다.

옥천과 영동에는 또다시 폭염주의보가 내려졌습니다.

일부 지역에는 열대야도 이어지겠는데요.

계속되는 더위에 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.

다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.

내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 증평 25도, 제천은 23도로 출발합니다.

한낮 기온은 청주 31도, 충주와 보은 30도, 제천은 28도가 예상됩니다.

광복절 연휴에는 별다른 비 소식 없이 하늘에 구름이 많은 가운데 무더위가 기승을 부리겠습니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 충북 비 내일까지 이어져…남부 폭염특보
    • 입력 2025-08-13 20:15:21
    • 수정2025-08-13 20:34:51
    뉴스7(청주)
지금 충북 지역에서는 비가 소강상태를 보이는 곳이 많은데요.

비는 내일까지 이어지는 가운데 특히 내일 새벽에 북부 지역을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠습니다.

앞으로 중·북부 지역에는 30에서 80mm가량의 비가 더 오겠고, 남부 지역은 5에서 40mm 정도로 예상됩니다.

비는 돌풍과 벼락을 동반하며 내리겠습니다.

유의하시기를 바랍니다.

옥천과 영동에는 또다시 폭염주의보가 내려졌습니다.

일부 지역에는 열대야도 이어지겠는데요.

계속되는 더위에 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.

다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.

내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 증평 25도, 제천은 23도로 출발합니다.

한낮 기온은 청주 31도, 충주와 보은 30도, 제천은 28도가 예상됩니다.

광복절 연휴에는 별다른 비 소식 없이 하늘에 구름이 많은 가운데 무더위가 기승을 부리겠습니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
철도 운행 중단… <br>경기 북부 곳곳에 홍수 특보

철도 운행 중단… 경기 북부 곳곳에 홍수 특보
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.