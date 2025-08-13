뉴스 9 ‘3대 특검’ 수사

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타

입력 2025.08.13 (21:15) 수정 2025.08.13 (21:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
국정개입 정황 ‘목걸이·시계’…구설 끊이지 않은 ‘명품사랑’

국정개입 정황 ‘목걸이·시계’…구설 끊이지 않은 ‘명품사랑’

다음
[앵커]

밤사이 김건희 여사가 구속되면서, 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동반 구속됐습니다.

법원은 김 여사가 '증거를 인멸할 염려가 있다'고 이유를 밝혔습니다.

고가 시계와 목걸이 등과 관련해 김 여사가 '거짓말'을 한다고 판단한 걸로 보입니다.

먼저, 한솔 기자입니다.

[리포트]

윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어, 한 달여 만에 배우자 김건희 여사가 구속됐습니다.

전 대통령 부부가 동반 구속된 건 헌정사상 처음입니다.

[김건희 여사/어제 : "(오늘 법정에서 직접 발언하셨습니까?) ..."]

구속영장 청구서에 담긴 혐의는 3가지.

도이치모터스 주가조작과 공천 개입, 통일교와 건진법사 청탁 의혹이었습니다.

법원은 혐의에 대한 판단은 밝히지 않은 채 "증거를 인멸할 염려가 있다"고 발부 사유를 설명했습니다.

특검 측은 영장 청구서엔 담지 않은 핵심 물증을 영장 심사에서 전격 공개하며 승부수를 띄웠습니다.

우선 김 여사 인척 집에서 발견된 고가 시계를 사줬다는 사업가의 진술.

[서 모 씨/시계 구매자 : "자기 돈 이런 거 못 쓴다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 공무원이기 때문에 그 흔적을 남기면 안 된다."]

이어 윤 전 대통령 취임 이후 김 여사에게 목걸이와 함께 브로치, 귀걸이 등 '순방용 장신구'를 건넸다는 서희건설 이봉관 회장의 자수서를 공개했습니다.

모조품과 정품 목걸이 실물까지 제출했습니다.

그동안 '빌렸다', '모조품이다', '모친 선물이다'라며 해명을 바꿔온 김 여사.

판사는 마지막 질문으로 '목걸이를 받았냐'고 물었지만, 김 여사의 대답은 '아니오' 였습니다.

특검팀은 내일(14일) 오전 10시 김 여사를 구속 후 처음 소환해 남은 의혹을 조사할 예정입니다.

윤 전 대통령과 달리 김 여사는 출석하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 한솔입니다.

영상편집:양다운/그래픽 제작:박미주 유건수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
    • 입력 2025-08-13 21:15:52
    • 수정2025-08-13 21:24:32
    뉴스 9
[앵커]

밤사이 김건희 여사가 구속되면서, 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동반 구속됐습니다.

법원은 김 여사가 '증거를 인멸할 염려가 있다'고 이유를 밝혔습니다.

고가 시계와 목걸이 등과 관련해 김 여사가 '거짓말'을 한다고 판단한 걸로 보입니다.

먼저, 한솔 기자입니다.

[리포트]

윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어, 한 달여 만에 배우자 김건희 여사가 구속됐습니다.

전 대통령 부부가 동반 구속된 건 헌정사상 처음입니다.

[김건희 여사/어제 : "(오늘 법정에서 직접 발언하셨습니까?) ..."]

구속영장 청구서에 담긴 혐의는 3가지.

도이치모터스 주가조작과 공천 개입, 통일교와 건진법사 청탁 의혹이었습니다.

법원은 혐의에 대한 판단은 밝히지 않은 채 "증거를 인멸할 염려가 있다"고 발부 사유를 설명했습니다.

특검 측은 영장 청구서엔 담지 않은 핵심 물증을 영장 심사에서 전격 공개하며 승부수를 띄웠습니다.

우선 김 여사 인척 집에서 발견된 고가 시계를 사줬다는 사업가의 진술.

[서 모 씨/시계 구매자 : "자기 돈 이런 거 못 쓴다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 공무원이기 때문에 그 흔적을 남기면 안 된다."]

이어 윤 전 대통령 취임 이후 김 여사에게 목걸이와 함께 브로치, 귀걸이 등 '순방용 장신구'를 건넸다는 서희건설 이봉관 회장의 자수서를 공개했습니다.

모조품과 정품 목걸이 실물까지 제출했습니다.

그동안 '빌렸다', '모조품이다', '모친 선물이다'라며 해명을 바꿔온 김 여사.

판사는 마지막 질문으로 '목걸이를 받았냐'고 물었지만, 김 여사의 대답은 '아니오' 였습니다.

특검팀은 내일(14일) 오전 10시 김 여사를 구속 후 처음 소환해 남은 의혹을 조사할 예정입니다.

윤 전 대통령과 달리 김 여사는 출석하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 한솔입니다.

영상편집:양다운/그래픽 제작:박미주 유건수
한솔
한솔 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[단독] 해경, 계엄 당시 ‘총기 무장’ 논의 정황…‘충암고’ 실세가 주도

[단독] 해경, 계엄 당시 ‘총기 무장’ 논의 정황…‘충암고’ 실세가 주도
특검, 국민의힘 당사 압수수색…“빈집털이·깡패짓” 격분

특검, 국민의힘 당사 압수수색…“빈집털이·깡패짓” 격분
수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.