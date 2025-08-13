밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

동영상 고정 취소

[앵커]



네, 내일(14일) 아침까지 안심할 수가 없는 상황입니다.



밤새 수도권 등 중부 지방에 집중호우, 극한호우가 예상되고 있습니다.



재난방송 스튜디오 연결합니다.



신방실 기자! 우선, 지금 비가 많이 오는 곳, 또 앞으로 많이 올 곳부터 볼까요?



[기자]



레이더 영상을 보면 서해상에서 붉게 보이는 얇은 띠 모양의 비구름이 내륙으로 밀려들고 있습니다.



강하게 압축된 비구름은 조금 더 남쪽으로 내려와, 충남 북부와 경기 남부에 시간당 30mm 안팎의 비를 뿌리고 있습니다.



밤새 빗줄기는 더욱 굵어집니다.



수도권을 중심으로 내일 새벽까지 시간당 70mm에 이르는 강한 비가 내리겠습니다.



강원 영서와 충청 북부에도 시간당 30에서 50mm의 비가 예상됩니다.



오늘 누적 강수량, 보시는 것처럼 수도권 곳곳에서 최대 200mm를 넘었는데요.



폭우 피해를 복구할 틈도 없이, 오늘 밤 또다시 강한 비가 이어지고 있어 밤새 긴장의 끈을 놓지 말아야겠습니다.



[앵커]



오늘(13일) 한 시간에 150밀리미터 가까이 내린 곳도 있었는데요.



폭우가 왜 이렇게 쏟아지는 겁니까?



[기자]



오늘 오전 레이더 영상입니다.



검은색으로 보이는 매우 강한 비구름대가 수도권으로 유입됐습니다.



시간당 강수량, 인천 옹진군에 149.2mm를 최고로, 서울과 고양, 김포에서 100mm가 넘었습니다.



특히 옹진군의 오늘 폭우는 열흘 전 전남 함평을 넘어, 올들어 내린 비 중 가장 강한 비로 기록됐습니다.



극한 호우의 원인은 저기압을 동반한 정체전선이 중부지방으로 북상했기 때문입니다.



타이완 부근의 11호 태풍 '버들'에서 뜨거운 수증기까지 밀려와 정체전선 상의 비구름을 폭발적으로 키웠습니다.



밤새 정체전선이 더 북상하면서 내일까지 수도권에 최대 200mm, 강원 영서와 충남 북부에도 최대 150mm가 넘는 비가 추가로 예보됐습니다.



이번 비는 내일 새벽까지가 고비입니다.



이미 큰비가 내린 가운데 최대 200mm의 비가 추가로 예보된 만큼 산사태와 침수 피해 없도록 철저한 대비가 필요합니다.



지금까지 재난방송 스튜디오에서 전해드렸습니다.



그래픽:최창준



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!