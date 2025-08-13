이 대통령, 방미 전 한일정상회담…셔틀외교 복원

동영상 고정 취소

[앵커]



25일로 예정된 한미 정상회담에 앞서 한일 정상이 먼저 만나기로 했습니다.



23일 도쿄에서 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 만나 안보 현안 등을 논의합니다.



한미일 공조 의지를 미국에 알리는 효과도 있을 것으로 보입니다.



손서영 기자입니다.



[리포트]



오는 25일 예정된 한미 정상회담에 앞서 이재명 대통령이 일본을 먼저 방문합니다.



대통령실은 이 대통령이 23일 일본에서 이시바 시게루 총리와 정상회담을 하고 만찬도 함께 한다고 밝혔습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "지난 6월 셔틀 외교를 조속히 재개하기로 합의한 바 있습니다. 이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적인 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지기를."]



일정이 확정되면서 회담 의제도 관심입니다.



한미일 안보 협력과 북핵 대응 공조 등이 주요 의제로 꼽힙니다.



후쿠시마 오염수 방류와 수산물 수입 규제 등 민감한 사안이 다뤄질 수도 있습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "정상회담 의제가 아직 정해져 있는 것은 아닙니다만. 우리 국민의 건강적인 이익이 가장 큰 관심사이기 때문에."]



과거사 문제의 경우 경제와 안보 협력 강화와 별개로 대응한다는 기조가 이어질 거로 보입니다.



최근 양국이 모두 미국과 관세 협상을 마무리한 가운데 달라진 통상 환경에 대한 공조 방안도 모색될 수 있습니다.



이 대통령이 한미 정상회담에 앞서 이례적으로 일본을 먼저 찾는 건, 트럼프 대통령에게 한미일 공조 의지를 보여주기 위한거란 해석도 나옵니다.



중국 견제 측면에서 한미일 안보 협력의 중요성을 강조하고 있는 미국에 분명한 메시지를 보이는 전략적 포석이란 겁니다.



이 대통령의 방미, 방일 일정이 확정됨에 따라 대미, 대일 특사단 파견은 추진하지 않는다고 대통령실은 밝혔습니다.



KBS 뉴스 손서영입니다.



촬영기자:김한빈/영상편집:김대범



