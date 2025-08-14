뉴스광장 1부 이재명 정부

이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”

입력 2025.08.14 (06:21) 수정 2025.08.14 (06:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
유럽 “다음엔 젤렌스키도 회담해야”…트럼프 “푸틴, 전쟁 안 끝내면 ‘심각한 후과’”

유럽 “다음엔 젤렌스키도 회담해야”…트럼프 “푸틴, 전쟁 안 끝내면 ‘심각한 후과’”

다음
[앵커]

내년도 예산안 편성을 앞두고 이재명 대통령이 예산 지출 구조조정 방안을 찾기 위해 전문가들과 머리를 맞댔습니다.

이 대통령은 "재정이 성장의 마중물 역할을 해야 하는데 여력이 없다며, 뿌릴 씨앗이 없어 밭을 묵힐 생각에 답답하다"고 말했습니다.

이희연 기자입니다.

[리포트]

국가 재정 여력이 부족하다며, '봄에 뿌릴 씨앗이 없다'고 비유한 이재명 대통령.

조세 수입이 줄고 경제 성장이 둔화되며 국가 재정이 취약해졌다고 진단했습니다.

[이재명 대통령 : "지금 상태에서 밭은 많이 마련돼 있는데 뿌릴 씨앗이 없어서 밭을 묵힐 생각을 하니까 참 답답해요."]

이 대통령은 그런데도 빌리지도 말고 있는 돈으로만 살라고 하면 농사를 못 하게 된다며 고민이 필요하다고 했습니다.

[이재명 대통령 : "지금 한 됫박 빌려다가 씨 뿌려서 가을에 한 가마 수확할 수 있으면 당연히 빌려다가 씨를 뿌려야 되는 거 아닌가요?"]

이 발언을 두고 재정 확보를 위해 국채 발행을 시사한 것 아니냐는 해석도 나왔는데, 대통령실은 '과한 해석'이라며 선을 그었습니다.

이 대통령은 예산 지출에 있어 구조조정 필요성을 강조했습니다.

쓸 때 쓰고 불필요한 건 과감히 줄이자는 겁니다.

전문가들도 많은 예산이 투입되는 중소기업 정책 등에서 효율성을 찾아야 한다고 지적했습니다.

[장우현/조세재정연구원 선임연구위원 : "컨설팅하고 사업 재편을 통해서 진짜 성장에 기여하게 하는 것이 좀 더 맞다고 생각을 합니다."]

[이재명 대통령 : "기준에 숨어가지고 비효율적인 혜택을 받는 잡초를 뽑아내는 게 진짜 중요한데…."]

이 대통령은 국가 예산 자료를 투명하게 공개하고 민간에서 감시할 수 있도록 제도를 마련하라고도 지시했습니다.

또 너무 많아 숫자를 못 셀 정도라며, "공공기관 통폐합도 대대적으로 해야 할 것 같다"고 강조했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:조완기/그래픽:여현수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”
    • 입력 2025-08-14 06:21:54
    • 수정2025-08-14 06:45:08
    뉴스광장 1부
[앵커]

내년도 예산안 편성을 앞두고 이재명 대통령이 예산 지출 구조조정 방안을 찾기 위해 전문가들과 머리를 맞댔습니다.

이 대통령은 "재정이 성장의 마중물 역할을 해야 하는데 여력이 없다며, 뿌릴 씨앗이 없어 밭을 묵힐 생각에 답답하다"고 말했습니다.

이희연 기자입니다.

[리포트]

국가 재정 여력이 부족하다며, '봄에 뿌릴 씨앗이 없다'고 비유한 이재명 대통령.

조세 수입이 줄고 경제 성장이 둔화되며 국가 재정이 취약해졌다고 진단했습니다.

[이재명 대통령 : "지금 상태에서 밭은 많이 마련돼 있는데 뿌릴 씨앗이 없어서 밭을 묵힐 생각을 하니까 참 답답해요."]

이 대통령은 그런데도 빌리지도 말고 있는 돈으로만 살라고 하면 농사를 못 하게 된다며 고민이 필요하다고 했습니다.

[이재명 대통령 : "지금 한 됫박 빌려다가 씨 뿌려서 가을에 한 가마 수확할 수 있으면 당연히 빌려다가 씨를 뿌려야 되는 거 아닌가요?"]

이 발언을 두고 재정 확보를 위해 국채 발행을 시사한 것 아니냐는 해석도 나왔는데, 대통령실은 '과한 해석'이라며 선을 그었습니다.

이 대통령은 예산 지출에 있어 구조조정 필요성을 강조했습니다.

쓸 때 쓰고 불필요한 건 과감히 줄이자는 겁니다.

전문가들도 많은 예산이 투입되는 중소기업 정책 등에서 효율성을 찾아야 한다고 지적했습니다.

[장우현/조세재정연구원 선임연구위원 : "컨설팅하고 사업 재편을 통해서 진짜 성장에 기여하게 하는 것이 좀 더 맞다고 생각을 합니다."]

[이재명 대통령 : "기준에 숨어가지고 비효율적인 혜택을 받는 잡초를 뽑아내는 게 진짜 중요한데…."]

이 대통령은 국가 예산 자료를 투명하게 공개하고 민간에서 감시할 수 있도록 제도를 마련하라고도 지시했습니다.

또 너무 많아 숫자를 못 셀 정도라며, "공공기관 통폐합도 대대적으로 해야 할 것 같다"고 강조했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:조완기/그래픽:여현수
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
1기 내각 진용…공석 교육·여가부 장관 후보자 지명

1기 내각 진용…공석 교육·여가부 장관 후보자 지명
이 대통령, 방미 전 한일정상회담…셔틀외교 복원

이 대통령, 방미 전 한일정상회담…셔틀외교 복원
국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함

국가 균형발전 전략 발표…울산 7대 공약 포함

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…<br>동부간선도로 통제 해제

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…동부간선도로 통제 해제
수도권 최고 70mm 폭우…<br>아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”

이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”
특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 <br>소환 조사

특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 소환 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.