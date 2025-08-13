최교진 세종시교육감, 교육부 장관 후보자 지명

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 후보자 낙마로 공석인 교육부 장관 후보에 최교진 세종시교육감을 지명했습니다.



강훈식 대통령 비서실장은 오늘 브리핑을 통해 최 후보자 지명 사실을 밝히며 "초중고와 고등교육을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 '서울대 10개 만들기' 등 대통령 공약을 이행할 것"이라고 설명했습니다.



최 후보는 "무거운 책임감을 느낀다"며 "잘 준비해서 청문회를 마친 뒤 차분하게 현장의 목소리를 듣겠다"고 밝혔습니다.



