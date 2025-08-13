최민호 시장, 국회·대통령집무실 예산 반영 요청

동영상 고정 취소

최민호 세종시장이 대통령 세종집무실 건립 등을 위한 내년도 국가 예산 반영을 요청했습니다.



최 시장은 오늘(13일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 신속 추진 과제로 선정된 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립을 위한 예산을 반영해 행정수도 완성을 뒷받침해 줄 것을 건의했습니다.



또, 국립한글문화단지 등 주요 시정 사업에 대해서도 정부예산을 편성해 달라고 요청했습니다.



